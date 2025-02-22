Можно ли спать всего 4 часа в сутки: ученые дали неожиданный ответ

Долгое время считалось, что качественный сон зависит от его продолжительности, но новые исследования опровергают этот миф. Главное – это регулярность, которая может оказывать значительное влияние на продолжительность жизни и общее состояние здоровья.

Об этом пишет Cambridgeshire Live.

Новый взгляд на качество сна

Ранее ученые и врачи отмечали, что взрослому человеку необходимо спать от 7 до 9 часов ежедневно. Считалось, что недостаток сна может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, ослаблению иммунитета, депрессии и даже сокращению продолжительности жизни. Однако результаты нового исследования, опубликованного в журнале Sleep, заставили учёных пересмотреть этот подход. Исследование проанализировало данные более 60 000 человек и показало, что имевшие четкий режим сна имели на 20-48% более низкий риск смертности, чем те, кто спал нерегулярно, даже если их отдых был более длительным.

Что важнее: график или продолжительность

Группа исследователей использовала более 10 миллионов часов данных акселерометра, чтобы рассчитать индекс регулярности сна (SRI). Оказалось, что люди, придерживающиеся четкого графика сна, имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфарктов и инсультов. Даже если человек спит меньше рекомендованных часов, но делает это регулярно в одно и то же время, он чувствует себя более отдохнувшим и имеет лучшее состояние здоровья. В то же время нерегулярный график сна приводит к повышенной выработке кортизола, гормона стресса, который влияет на метаболизм, артериальное давление и психоэмоциональное состояние.

Как режим сна влияет на психическое здоровье

Помимо физического здоровья режим сна также влияет на психическое состояние. Другое исследование, опубликованное в журнале Sleep Health, показало, что постоянство сна способствует уменьшению симптомов депрессии и улучшению когнитивных функций. Люди, регулярно ложащиеся спать и просыпающиеся в одно и то же время, имеют лучшую память, сосредоточенность и эмоциональную стойкость. Напротив, нарушение режима сна повышает риск эмоционального выгорания, тревожности и даже может повлечь за собой расстройства настроения. Исследования показывают, что люди с нерегулярным сном чаще сталкиваются с приступами паники, раздражительностью и понижением мотивации.

Рекомендации по улучшению сна

Специалисты рекомендуют засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это помогает организму настроить внутренние часы, положительно влияющие на энергетический баланс, концентрацию внимания и общее самочувствие.

Вот несколько советов по улучшению режима сна:

избегайте гаджетов перед сном, поскольку синий свет экранов угнетает выработку мелатонина – гормона сна.

соблюдайте постоянный график даже в выходные.

обеспечьте темноту и тишину в спальне, используйте затемненные шторы.

избегайте тяжелой пищи и кофеина за 3-4 часа до сна.

проводите больше времени на солнце днем – это способствует нормализации биоритмов.

Напомним, иногда бывает так, что, оказавшись в постели, заснуть не получается, поэтому эксперты рекомендуют воспользоваться простыми рекомендациями, которые помогут решить этот вопрос.

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