Можно ли ставить импланты по диабету: стоматологи развеяли главный миф

Здоровье зубов по диабету особенно важно / © Фото из открытых источников

Реклама

Потеря нескольких зубов — это не только эстетическая проблема. Человеку может стать сложнее пережевывать жесткие овощи, фрукты, орехи и мясо, из-за чего постепенно меняются пищевые привычки. Особенно важно следить за этим людям с сахарным диабетом, для которых сбалансированный рацион является частью контроля заболевания.

Взаимосвязь диабета со здоровьем полости рта объясняет Американская стоматологическая ассоциация (ADA).

Реклама

Как недостаток зубов изменяет питание

Когда человек теряет моляры или имеет проблемы с жеванием, ему становится труднее есть продукты, нуждающиеся в интенсивном пережевывании. В результате она может чаще выбирать мягкие блюда, отказываться от отдельных видов овощей, фруктов и других продуктов, содержащих клетчатку и питательные вещества.

Реклама

Это может сужать рацион и усложнять соблюдение сбалансированного питания. Для людей с диабетом важно не только контролировать количество углеводов, но и следить за их качеством, потреблять достаточно клетчатки и избегать избыточного количества продуктов с добавленным сахаром.

В то же время само отсутствие зубов не означает автоматического повышения глюкозы в крови. Речь идет прежде всего о косвенном влиянии из-за возможных изменений в питании.

Почему диабет опасен для зубов и десен

Связь между диабетом и здоровьем полости рта работает в обоих направлениях. При повышенном уровне глюкозы организму сложнее бороться с инфекциями, а воспаление десен может быть более выраженным и длиться дольше. У людей с диабетом чаще возникают сухость во рту, кровоточивость десен и пародонтит.

В то же время заболевания десен могут осложнять контроль диабета. Воспалительный процесс связан с худшими показателями гликированного гемоглобина, хотя сила этого воздействия зависит от диабета и других индивидуальных факторов.

Реклама

Поэтому людям с нарушениями углеводного обмена важно регулярно посещать стоматолога, не игнорировать кровоточивость или отек десен и лечить кариес и другие стоматологические заболевания.

Можно ли устанавливать зубные импланты по диабету

Сам по себе сахарный диабет не означает, что человеку нельзя устанавливать зубные импланты. При надлежащем контроле заболевания такие процедуры могут иметь благоприятный прогноз. Однако при плохо контролируемом уровне глюкозы риски возрастают.

Может замедляться процесс сращивания импланта с костью, чаще возникать воспаление ткани вокруг него и увеличиваться вероятность неудачного результата. Особого внимания нуждаются пациенты с длительно повышенным уровнем сахара в крови.

Перед планированием операции стоматолог должен оценить состояние здоровья пациента и показатели гликированного гемоглобина. При необходимости он может согласовать лечение с эндокринологом. Если диабет недостаточно контролируемый, плановое вмешательство может быть отложено до стабилизации состояния.

Реклама

На результаты имплантации могут также влиять другие хронические заболевания, курение и состояние костной ткани. Самостоятельно прекращать прием лекарств, в частности препаратов для разжижения крови, перед стоматологической операцией нельзя — изменение лечения согласовывают с врачом.

После установки имплантов необходимы тщательная гигиена полости рта и регулярные осмотры. Контроль диабета важен не только для заживления после операции, но и длительного сохранения результата.

Здоровье зубов и десен — последние новости

На состояние зубной эмали оказывает влияние не только гигиена, но и то, что человек пьет каждый день. Например, сладкие газированные напитки могут повышать кислотность во рту сильнее, чем несладкая газировка. В небольшом исследовании с участием 20 взрослых после сладкого напитка изменения кислотности слюны были наибольшими, тогда как после обычной газировки показатели вернулись к норме примерно за 20 минут.

Проблемы с деснами и сухость слизистой могут проявляться и из-за стойкого неприятного запаха изо рта. Его причиной бывают кариес, воспаление десен, зубные абсцессы или недостаточная выработка слюны. Однако иногда источник проблемы не связан непосредственно с зубами: среди возможных причин серьезные системные болезни или инфекции.

Особенно внимательно нужно относиться к необычному фруктовому или ацетоновому запаху изо рта у ребенка. Если он сопровождается сильным жаждой, частым мочеиспусканием, болью в животе, тошнотой, рвотой или необычно глубоким дыханием, это может свидетельствовать об опасном состоянии, требующем неотложной помощи.

Новости партнеров