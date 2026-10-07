Можно ли учитывать кофе в суточной норме потребления воды: эксперты дали неожиданный ответ

Включается ли кофе в суточную норму потребления воды — ответ экспертов / © pexels.com

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Кофе считается напитком, который якобы вызывает обезвоживание организма. Однако эксперты поясняют: утреннюю чашку кофе можно учитывать в общем объеме жидкости, которую человек потребляет в течение дня.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

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Как объясняют диетологи Алисса Смолен и Лорен Манакер, основной составляющей кофе является вода. Поэтому выпитая чашка увеличивает общее количество жидкости, которое человек потребляет в течение дня.

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Кофеин при этом способен усиливать мочеотделение, отчего и возникло представление о обезвоживающем действии кофе. Однако этот эффект обычно не настолько силен, чтобы нивелировать весь объем воды, полученный с напитком. У тех, кто привык регулярно пить кофе, мочегонное действие кофеина также может быть менее выраженным.

Эксперты советуют рассматривать кофе как дополнительный источник жидкости, тогда как основным напитком для поддержания водного баланса должна оставаться обычная вода. К тому же кофейные напитки могут содержать сахар, сливки и ароматизированные сиропы.

Сколько кофе можно пить

Ориентиром для большинства здоровых взрослых считается до 400 мг кофеина в сутки. Такое количество можно получить примерно из трёх-четырёх чашек заваренного кофе по 225 мл. Если при этом человек пьёт достаточно другой жидкости, такое потребление кофе вряд ли окажет значительное влияние на гидратацию.

Понять, что кофеина стало слишком много, можно по реакции организма. Среди возможных сигналов Смолен называет нервозность, тревожность, нарушение сна и учащенное мочеиспускание. Риск побочных эффектов возрастает, если большое количество кофе фактически вытесняет воду и другие напитки из рациона.

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Отдельные ограничения касаются беременных: им обычно рекомендуют не превышать 200 мг кофеина в день. Осторожность также необходима людям, чувствительным к кофеину, а также при определенных проблемах с сердцем, артериальным давлением, почками или мочевым пузырем.

Если врач рекомендовал контролировать количество жидкости или человек принимает лекарства, вопрос употребления кофе следует обсудить с медицинским специалистом. В остальных случаях отказываться от кофе ради поддержания водного баланса необязательно — при умеренном употреблении он также учитывается в общем количестве жидкости, полученной за день.

Напомним, ранее специалисты назвали точное время, когда следует прекратить пить кофе, чтобы кофеин не помешал ночному сну.

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