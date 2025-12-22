ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Можно ли вводить вакцину в участок, где есть татуировка

Ответ экспертов — да, безопасно. Они уверяют, что такая прививка не будет нести рисков для здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Часто укол с препаратом нужно делать в место, где есть татуировка

Часто укол с препаратом нужно делать в место, где есть татуировка / © Associated Press

У людей могут быть татуировки на руках в местах, куда обычно колют вакцины. Поэтому иногда возникает вопрос — безопасно ли в таких случаях вводить в этот участок препарат.

В участок с татуировкой можно вводить вакцины как внутримышечно, так и подкожно, сказали в Минздраве.

«Однако есть альтернатива — аналогичный участок, не покрытый рисунками, — можно выбрать его из соображений дальнейшего отслеживания поствакцинальных реакций, таких как отек и покраснение», — отметили в ведомстве.

Напомним, что следует не пропускать вакцинацию и соблюдать календарь прививок даже во взрослом возрасте.

С 1 января в Украине обновляется Национальный календарь прививок, и это важные изменения для тысяч украинских семей. Изменения вводятся на основе современных научных данных и опыта других стран.

Дата публикации
Количество просмотров
42
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie