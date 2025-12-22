- Дата публикации
Можно ли вводить вакцину в участок, где есть татуировка
Ответ экспертов — да, безопасно. Они уверяют, что такая прививка не будет нести рисков для здоровья.
У людей могут быть татуировки на руках в местах, куда обычно колют вакцины. Поэтому иногда возникает вопрос — безопасно ли в таких случаях вводить в этот участок препарат.
В участок с татуировкой можно вводить вакцины как внутримышечно, так и подкожно, сказали в Минздраве.
«Однако есть альтернатива — аналогичный участок, не покрытый рисунками, — можно выбрать его из соображений дальнейшего отслеживания поствакцинальных реакций, таких как отек и покраснение», — отметили в ведомстве.
Напомним, что следует не пропускать вакцинацию и соблюдать календарь прививок даже во взрослом возрасте.
С 1 января в Украине обновляется Национальный календарь прививок, и это важные изменения для тысяч украинских семей. Изменения вводятся на основе современных научных данных и опыта других стран.