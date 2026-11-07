Можно ли заболеть раком, если съесть мясо больного животного: ответ может удивить

Что будет, если съесть мясо животного, больного раком — объяснение учёных / © Фото из открытых источников

Реклама

Употребление в пищу мяса животного, у которого была злокачественная опухоль, не означает, что человек тоже заболеет раком. Однако такое мясо может представлять иную опасность для здоровья.

Об этом сообщило издание Egészség Kalauz.

Реклама

Почему рак не передается через мясо

В отличие от инфекционных заболеваний, рак, как правило, не передается от одного организма другому. Хотя злокачественные клетки могут распространяться по телу больного человека, это не означает, что они способны так же размножаться в чужом организме.

Реклама

Когда человек ест мясо, пищеварительная система расщепляет его ткани на питательные вещества. Желудочная кислота и ферменты расщепляют белки, а в кишечнике организм усваивает преимущественно аминокислоты и небольшие пептиды, а не целые клетки животного.

Даже если бы отдельные опухолевые клетки пережили пищеварение, им пришлось бы преодолеть кишечный барьер, проникнуть в ткани и обойти иммунную защиту. Кроме того, клетки животных генетически отличаются от человеческих, поэтому иммунная система обычно распознает их как чужеродные.

Существует ли заразный рак

В природе действительно бывают исключения. Например, у тасманийских дьяволов опухоли могут передаваться через укусы, когда живые раковые клетки попадают в поврежденные ткани другого животного.

Подобные случаи зафиксированы у собак, а в исследовании, опубликованном в 2026 году в журнале Nature, описана естественная передача опухолевых клеток у рыб.

Реклама

Однако такие заболевания имеют особые механизмы распространения. Доказательств того, что люди могут заразиться раком из-за употребления мяса этих животных, нет.

Чем на самом деле опасно мясо больного животного

Хотя рак не передается через пищу, мясо больного животного не следует считать безопасным. Патологические изменения могут сопровождаться инфекциями, воспалениями и другими заболеваниями.

Особенно опасным может быть сырое или недостаточно прожаренное мясо. Оно может содержать сальмонеллу, кампилобактер, патогенные штаммы кишечной палочки и паразитов.

Если при обработке мяса диких животных (дичи) обнаружены необычные образования, уплотнения или поражения внутренних органов, специалисты не рекомендуют просто вырезать подозрительный участок и употреблять остальное мясо. В таком случае необходимо обратиться к ветеринару для проверки его безопасности.

Реклама

В то же время ученые напоминают, что некоторые виды мяса действительно связаны с повышенным риском онкологических заболеваний. В частности, Всемирная организация здравоохранения классифицирует переработанное мясо как канцерогенное для человека, а красное — как вероятно канцерогенное.

Однако этот риск связан с пищевыми привычками и воздействием определенных веществ, а не с передачей раковых клеток от животного к человеку.

Напомним, ранее мы сообщали, что обычная ложка меда может не только сделать чай слаще, но и обогатить его полезными веществами. В то же время у этого натурального продукта есть особенности, о которых стоит знать перед употреблением.

Новости партнеров

Новости партнеров