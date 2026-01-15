Можно ли заменить сахар на стевию и как это повлияет на здоровье

Стевия — натуральный заменитель сахара / © Associated Press

Стевия — это растение из семейства астровых. Сладость стевии придают специальные вещества в составе ее листьев — стевиоловые гликозиды. Они до 400 раз слаще основного компонента обычного сахара — сахароза.

Стевия относится к категории «новых подсластителей». Чаще производители смешивают ее с другими веществами, такими как эритрит (сахарный спирт) или декстроза (глюкоза).

Стевия может влиять на следующие функции организма:

Похудение или набор весов

Уровень холестерина

Употребление стевии следует избегать:

беременным и женщинам на ГВ (недостаточно исследований безопасности)

детям (лучше формировать правильные вкусовые привычки без чрезмерного количества сладостей)

людям с аллергиями (особенно на растения семейства астровых)

в случае проблем с ЖКТ (некоторые сахарозаменители могут вызвать расстройства)

Стевия отличается тем, что имеет природное происхождение (производится из листьев растения Stevia rebaudiana). FDA называет безопасным суточное потребление стевии в дозе 4 мг на килограмм (мг/кг) массы человека.

Доказанным на сегодняшний день негативным эффектом стевии является ее способность влиять на продуцирование гормонов репродуктивной системы, в частности повышать выработку прогестерона.

Сахарозаменители не являются той альтернативой, которая поможет вам есть сколько угодно сладостей без рисков испортить фигуру. К сожалению, получив фигуру мечты, можно вдобавок получить массу серьезных проблем со здоровьем.

Такого мнения придерживаются не только прогрессивные диетологи. По последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения «не рекомендуется использовать не содержащие сахара подсластители для контроля массы тела».

Такие рекомендации ВОЗ основываются на данных, подтвердивших, что употребление подсластителей, не содержащих сахара, не дает никаких долгосрочных преимуществ в снижении жировых отложений у взрослых или детей. Однако сахарозаменители могут вызывать потенциальные нежелательные эффекты от длительного использования, такие как повышенный риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и смертность у взрослых.

