Можно ли заразиться ВИЧ через поцелуй, укус комаров и маникюр

ВИЧ — это глобальная проблема здравоохранения уже много лет / © Unsplash

Реклама

ВИЧ может годами, а то и десятилетиями жить в организме, не вызывая симптомов. Однако без должного лечения наступает стадия СПИДа. Если не прибегать к терапии и дальше, это действительно может привести к ранней смерти.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины развеяли некоторые мифы относительно предшествования и заражения ВИЧ.

Что следует знать и запомнить

ВИЧ передается исключительно через биологические жидкости, содержащие достаточную для инфицирования концентрацию вируса (кровь, сперма, влагалищные выделения, грудное молоко и другие, содержащие примеси крови). В слюне, поте или слезах концентрация ВИЧ настолько низка, что инфицирование невозможно.

Реклама

По этой же причине заразиться вирусом иммунодефицита нельзя во время поцелуя.

«Вирус не живет в слюне в такой концентрации, чтобы вызвать инфицирование. Исключением может быть ситуация, при которой у обоих партнеров во рту есть открытые раны и кровотечение. Но даже в таких случаях риск инфицироваться ВИЧ крайне низок», — сообщает ЦОЗ.

Что касается маникюра, то в этом случае передача ВИЧ возможна через инструмент, однако только тогда, когда на нем осталась свежая инфицированная кровь и им сразу ранили другого человека.

Не стоит также беспокоиться о рисках инфицирования ВИЧ во время купания в открытом водоеме или бассейне — это невозможно. В воде ВИЧ быстро разрушается, потому что неустойчив во внешней среде.

Реклама

Также ВИЧ не передается через укусы насекомых. Комар или любое другое насекомое не инфицируются вирусом и не способны его передать.

Заразиться вирусом иммунодефицита невозможно из-за рукопожатия, объятия, предметов быта (дверные ручки, сиденья унитазов, бытовых предметов или посуды), которыми пользовался человек с ВИЧ.

Однако при определенных условиях инфицироваться можно через секс-игрушки, например, когда они используются совместно с другим человеком без должной гигиены: секс-игрушка контактирует с кровью, спермой, влагалищными или ректальными выделениями человека с ВИЧ-положительным статусом и затем используется другим лицом, особенно если есть микроповреждение слизистой.

ВИЧ передается через жидкости организма с высокой концентрацией вируса, а это:

кровь (особенно при совместном использовании шприцев, игл)

сперма

вагинальные выделения

грудное молоко

другие жидкости организма, содержащие примеси крови

С высокой вероятностью вирусом иммунодефицита можно заразиться из-за:

незащищенного секса (влагалищный, анальный, реже — оральный)

использования нестерильных инструментов при инъекциях, пирсинге, тату и т.д.

от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания

при переливании инфицированной крови, если ее не проверили на наличие вируса

Напомним, по данным Минздрава, ежедневно в Украине регистрируют 29 случаев ВИЧ, 8 случаев СПИДа и 3 смерти, обусловленные СПИДом. Инфицирование в 80% случаев из всех зарегистрированных произошло половым путем. Инфицирование ВИЧ чаще всего выявляют у женщин в возрасте до 20 лет.

Реклама