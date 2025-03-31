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Можно ли жарить яичницу на сливочном масле: об этом необходимо знать каждому
Многие люди не употребляют сливочное масло, потому что оно повышает уровень холестерина. Однако врачи запрещают отказываться от жиров, так как холестерин — это один из строительных материалов для клеток организма.
Сливочное масло — это тот продукт, который врачи рекомендуют употреблять с осторожностью. Более того, оно годами возглавляло список запретов для людей с заболеваниями сердца и сосудов. Однако ученые провели исследования в нескольких европейских странах одновременно, чтобы разобраться, можно ли жарить на сливочном масле.
На чем лучше жарить яичницу — на сливочном или растительном масле: исследование ученых
В эксперименте приняли участие мужчины и женщины зрелого возраста, их разделили на группы. Одной группе предлагали жарить яйца и овощи на сливочном масле, другой — на растительном.
После завершения эксперимента у испытуемых взяли кровь на анализ для определения уровня холестерина. Удивительно, но результаты анализов участников исследования обеих групп практически не отличались. Уровень холестерина повышался практически одинаково у тех, кто ел жареные продукты на сливочном масле, и у тех, кто употреблял оливковое, подсолнечное и кукурузное масло.
Однако после обнародования результатов исследования врачи стали настаивать на сокращении употребления жиров растительного и животного происхождения.
Выходит, что яйца можно жарить на сливочном масле и не беспокоиться, что оно может быть вредным для организма. А вот с жаркой на растительном масле нужно быть осторожными. Поскольку при высоких температурах растительное масло окисляется и в нем появляются канцерогенные вещества, что негативно влияет на уровень холестерина в крови, увеличивая количество клеток холестерина.
Гастроэнтерологи все же рекомендуют жарить яичницу на сковороде с антипригарным покрытием без растительного масла, чтобы не повышать уровень «плохого» холестерина в крови.