Можно ли жарить яичницу на сливочном масле: об этом необходимо знать каждому

Можно ли жарить яичницу на сливочном масле / © Pexels

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Сливочное масло — это тот продукт, который врачи рекомендуют употреблять с осторожностью. Более того, оно годами возглавляло список запретов для людей с заболеваниями сердца и сосудов. Однако ученые провели исследования в нескольких европейских странах одновременно, чтобы разобраться, можно ли жарить на сливочном масле.

На чем лучше жарить яичницу — на сливочном или растительном масле: исследование ученых

В эксперименте приняли участие мужчины и женщины зрелого возраста, их разделили на группы. Одной группе предлагали жарить яйца и овощи на сливочном масле, другой — на растительном.

После завершения эксперимента у испытуемых взяли кровь на анализ для определения уровня холестерина. Удивительно, но результаты анализов участников исследования обеих групп практически не отличались. Уровень холестерина повышался практически одинаково у тех, кто ел жареные продукты на сливочном масле, и у тех, кто употреблял оливковое, подсолнечное и кукурузное масло.

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Однако после обнародования результатов исследования врачи стали настаивать на сокращении употребления жиров растительного и животного происхождения.

Выходит, что яйца можно жарить на сливочном масле и не беспокоиться, что оно может быть вредным для организма. А вот с жаркой на растительном масле нужно быть осторожными. Поскольку при высоких температурах растительное масло окисляется и в нем появляются канцерогенные вещества, что негативно влияет на уровень холестерина в крови, увеличивая количество клеток холестерина.

Гастроэнтерологи все же рекомендуют жарить яичницу на сковороде с антипригарным покрытием без растительного масла, чтобы не повышать уровень «плохого» холестерина в крови.