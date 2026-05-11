Можно забеременеть во время месячных: что говорит гинеколог

Можно забеременеть во время месячных / © unsplash.com

Чтобы понять, можно ли забеременеть во время месячных, следует знать, как работает женский цикл. В среднем он длится 28 дней, но нормой считается продолжительность от 21 до 35 дней. Овуляция — это выход яйцеклетки из яичника, который обычно происходит примерно за 14 дней до следующей менструации.

Проблема в том, что цикл не всегда стабилен. На овуляцию могут влиять:

стресс;

гормональные изменения;

изменение климата;

недосыпание;

болезни;

резкое похудение или набор весов.

Именно поэтому «безопасные» дни часто оказываются не столь уж безопасными. Если овуляция наступает раньше, сперматозоиды могут дождаться яйцеклетки даже после секса во время менструации.

Важно помнить, что сперматозоиды способны выживать в женском организме до 5 дней. Поэтому зачатие во время лунных возможно, если овуляция произойдет вскоре после завершения кровотечения.

В какие дни цикла самый высокий риск беременности

Самые высокие шансы на беременность наблюдаются в период овуляции и за несколько дней до нее. Именно эти дни называют фертильным окном.

К так называемым опасным дням для зачатия относятся:

5 дней до овуляции;

день овуляции;

1 день после овуляции.

Однако ни один календарный метод не гарантирует 100% точности. Если цикл короткий, например, 21–24 дня, овуляция может наступить почти сразу после менструации. В таком случае беременность во время менструации вероятность выше, чем принято думать.

Также некоторые женщины могут спутать овуляторное кровотечение или другие выделения с месячными. Поэтому возникает ложное впечатление, что зачатие произошло именно во время менструации.

Может ли женщина менструировать во время беременности

Полноценная менструация и беременность одновременно — явление невозможно. Во время беременности овуляция прекращается, а слизистая матки не отторгается так, как это происходит при обычных месячных.

Впрочем, некоторые женщины могут иметь кровянистые выделения на ранних сроках беременности. Причинами могут быть:

имплантационное кровотечение;

гормональные изменения;

раздражение шейки матки;

осложнение беременности.

Именно поэтому любые кровянистые выделения после положительного теста на беременность — повод обратиться к гинекологу.

Риски полового акта во время месячных

Незащищенный секс во время менструации связан не только с риском беременности. В этот период также увеличивается вероятность инфекций.

Основные риски:

повышенный риск заражения ЗППП;

проникновение бактерий через более открытую шейку матки;

нарушение микрофлоры;

воспалительные процессы

Кроме того, кровь создает питательную среду для развития микроорганизмов. Поэтому врачи рекомендуют не забывать о гигиене и барьерной контрацепции даже во время менструации.

Если беременность не входит в планы, не стоит полагаться только на календарь цикла. Контрацепция остается самым надежным способом защиты.

FAQ

Защищают ли месячные от беременности?

Нет. Хотя риск ниже, забеременеть во время месячных возможно, особенно при коротком или нерегулярном цикле.

Может ли быть беременность без симптомов?

Да. На ранних сроках некоторые женщины не испытывают никаких изменений. Иногда первым признаком становится только задержка менструации.

Какие дни считаются наиболее опасными для зачатия?

Самый высокий риск беременности — за несколько дней до овуляции и в день овуляции. Но из-за колебаний цикла точно предсказать «безопасные» дни бывает сложно.

