"Мушки" перед глазами могут свидетельствовать об опасной болезни: когда стоит идти к врачу

Многие люди время от времени замечают перед глазами темные точки, ниточки или волнистые линии, движущиеся вместе со взглядом. В большинстве случаев это привычное явление, известное как «плавающие помутнения» или «мушки». Они появляются, когда гелевое вещество внутри глаза — стекловидное тело — меняет свою структуру.

Такие изменения, как правило, случаются с возрастом и носят название задняя отслойка стекловидного тела (ЗСТ). Как отмечает офтальмолог доктор Поли, это происходит из-за того, что коллагеновые волокна слипаются между собой, отбрасывая тени на сетчатку. Именно эти тени человек и видит как движущиеся пятна или нити.

NHS успокаивает: в большинстве случаев «мушки» не представляют угрозы для здоровья глаз. Однако есть ситуации, когда такая симптоматика может указывать на опасное отслоение сетчатки, требующее срочного вмешательства.

Среди тревожных признаков, на которые стоит обратить внимание:

внезапное появление или увеличение количества «мушек»;

молнии или вспышки света в поле зрения;

появление темной «завесы» или тени перед глазами;

боль или резкое ухудшение зрения;

симптомы после травмы или операции на глазу.

Отслоение сетчатки — это состояние, когда тонкая светочувствительная мембрана отделяется от задней части глаза. Без немедленной медицинской помощи это может привести к частичной или полной потере зрения.

Специалисты NHS советуют: если вы заметили любой из перечисленных симптомов, не откладывайте визит к офтальмологу, ведь быстрое реагирование может спасти зрение.

