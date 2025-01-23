Мужчина 14 лет получал ненужную химиотерапию: чем это закончилось

Пациент страдал многочисленными побочными эффектами от препарата, который не должен был принимать.

В медицинском мире нередки шокирующие случаи. Так, например, мама из США перенесла две интенсивные химиотерапии, а потом узнала, что у нее никогда не было рака. Теперь стало известно, что в Великобритании мужчина получал ненужную химиотерапию в течение 14 лет. Впрочем, в этом случае мужчина все же онкобольной.

Об этом пишет BBC.

Адвокаты пациента заявляют, что есть еще 12 схожих случаев в Ковентре, и считают, что это только "верхушка айсберга".

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения препарат темозоломид, который пациент принимал, не следует использовать дольше шести месяцев. Мужчине же давали его в течение 168 месяцев.

Темозоломид используется для лечения агрессивной формы опухоли мозга, называемой глиобластомой. Лишь 2% пациентов с этим видом опухоли выживают более 10 лет.

В University Hospital и Ворикширском фонде NHS Trust (UHCW) заявили, что проводят внутреннюю проверку инцидента.

Представители пациента отмечают, что длительное использование темозоломида создает риск серьезных осложнений, включая вторичный рак, хронические заболевания печени и усиление страха смерти.

Также читайте Хирург подхватил редкий рак у пациента во время операции: как это произошло

Пациент, который сначала лечился от опухоли головного мозга, рассказал о многочисленных побочных эффектах, в частности, постоянной усталости, боли в суставах, проблемах с пищеварением, язвах в полости рта и тошноте.

Об ошибочной химиотерапии стало известно после выхода на пенсию медика, лечившего мужчину, профессора Яна Брауна. Новый консультант подтвердил, что четырехнедельные циклы химиотерапии были излишними.

В письме исполнительного директора UHCW Яна Гарди к матери пациента признается, что лечение, которое проходил ее сын, "не основывается на доказательствах".

Дело врача было передано в Генеральный медицинский совет, и на него наложены ограничения по назначению химиотерапии до завершения расследования.

Адвокаты пациента отмечают, что длительная терапия серьезно подорвала состояние его здоровья, негативно повлияла на качество жизни и создала трудности в карьерной и личной жизни.

Со своей стороны UHCW заявляет, что тщательно рассматривает это дело, чтобы определить дальнейшие шаги.

Напомним, мужчина умер после того, как подхватил рак легких от донора печени. Врачи заявили, что клетки опухоли были слишком малы, чтобы их можно было обнаружить, поэтому печень была признана безопасной для пересадки.

Читайте также: