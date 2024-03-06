Мужчина 217 раз вакцинировался от COVID-19: как это повлияло на его здоровье

Он заказывал их онлайн в течение 29 месяцев.

62-летний мужчина из Германии, вопреки рекомендациям врача, 217 раз вакцинировался против коронавируса.

Странный случай описан в журнале The Lancet Infectious Sciences.

Прививки были куплены и переданы приватно в течение 29 месяцев.

По словам исследователей из Университета Эрланген-Нюрнберг, мужчина, судя по всему, не пострадал на какие-либо побочные эффекты.

"Мы узнали о его случае из газетных статей", — сказал доктор Килиан Шобер с кафедры микробиологии университета. "Потом мы связались с ним и пригласили пройти разные тесты в Эрлангене. Он был очень заинтересован в этом".

Мужчина предоставил свежие образцы крови и слюны. Исследователи также протестировали некоторые его замороженные образцы крови, хранившиеся в последние годы.

Шобер сказал: "Мы смогли сами взять образцы крови, когда мужчине сделали дополнительную вакцинацию по его собственному настоянию во время исследования. Мы смогли использовать эти образцы, чтобы точно определить, как иммунная система реагирует на вакцинацию".

Доктор был озадачен тем, что гиперстимуляция иммунной системы повторными дозами могла привести к усталости некоторых клеток. Но исследователи не нашли никаких доказательств этого у 62-летнего мужчины. И не было никаких признаков того, что он когда-то был заражен Covid.

Исследователи заявили: "Важно, что мы не одобряем гипервакцинацию как стратегию повышения адаптивного иммунитета".

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Впрочем, результатов их тестов на 62-летнем мужчине оказалось недостаточно для того, чтобы делать далеко идущие выводы, не говоря уже о рекомендациях широкой публики.

"Текущие исследования показывают, что трехдозовая вакцинация в сочетании с регулярными дополнительными прививками для уязвимых групп остается лучшим подходом", — отметили они. "Нет никаких признаков того, что нужно больше вакцин".

Со своей стороны прокурор города Магдебург собрал доказательства того, что мужчина получил по меньшей мере 130 прививок. Он открыл расследование по факту мошенничества, но никаких уголовных обвинений мужчине не предъявлено.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что вакцины от COVID обычно вводятся сезонно, но некоторым людям с сильно ослабленной иммунной системой может потребоваться дополнительная защита в другое время.

Напомним, мужчина умер от передозировки витамином D. Известно, какой уровень был в его организме.

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