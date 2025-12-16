Мужчина 3 месяца ежедневно принимал холодный душ: что произошло с его организмом

Ютубер Квинтон Хек 3 месяца ежедневно принимал холодный душ

Ютубер Квинтон Гек на три месяца отказался от горячей воды и ежедневно принимал ледяной душ, чтобы проверить советы ученых. Результаты оказались неожиданными: от заметного похудения до кардинального изменения психологического состояния. Блогер подробно рассказал, какие именно процессы в его организме запустила холодовая терапия.

Среди различных оздоровительных практик, популярных в Интернете, влияние холодной воды отличается тем, что имеет научное обоснование. В отличие от радикальных диет или водных голоданий, эффективность которых часто вызывает сомнения и может представлять риски при неправильном применении, холодовая терапия обычно является безопасной — при условии, что речь не идет об экстремальном погружении в ледяную воду зимой.

Хотя в холодный сезон мало кто с энтузиазмом становится под холодный душ, в теплое время года такая процедура помогает быстро восстановить тонус и почувствовать прилив энергии. Для людей, которые не готовы к ледяным ваннам или плаванию в открытой воде, именно холодный душ остается самым удобным и доступным способом воспользоваться преимуществами криотерапии в домашних условиях.

По информации UCLA Health, регулярный холодный душ может повышать устойчивость к простудам, уменьшать проявления депрессии, улучшать кровообращение, активизировать метаболизм, снижать воспалительные процессы, а также помогать избегать мышечной боли и облегчать локальные болевые ощущения.

Кроме того, холодный душ эффективно помогает проснуться с утра. Поэтому, если не учитывать желание согреться в зимний период, серьезных аргументов против такой привычки немного.

Ютубер Квинтон Гек решил проверить действие холодного душа на себе и в течение трех месяцев принимал его ежедневно, наблюдая за изменениями в самочувствии. На своем канале мужчина поделился, что сначала идея казалась ему неприятной, однако впоследствии он начал получать удовольствие от ощущений после процедуры.

«После трех месяцев мы можем увидеть, что у холодного душа есть свои преимущества, которые мы уже определили. Это восстановление мышц, снижение веса, общее уменьшение стресса и улучшение настроения. Это те вещи, которые я почувствовал во время собственного эксперимента, но вы можете заметить и другие», — рассказал ютубер.

За время эксперимента Квинтон почти на 10 фунтов (4,5 кг) уменьшил свой вес, не меняя пищевых привычек. Хотя такой результат не является гарантированным для всех, считается, что воздействие холодной воды может стимулировать обмен веществ и помогать организму тратить больше энергии для поддержания тепла.

Самым заметным изменением для ютубера стало улучшение настроения. Кроме этого, он отметил лучшее качество сна и более быстрое восстановление после занятий в спортзале.

