Мужчина дожил до 78 лет, так и не узнав, что у него на самом деле три пениса

Его особенность обнаружили студенты-медики, когда он пожертвовал свое тело науке после смерти.

Британский мужчина дожил до 78 лет, не заметив, что у него было два лишних члена. Их обнаружили студенты-медики после его смерти.

Об этом сообщает Daily Star.

Считается, что пенсионер прожил всю свою жизнь, не зная о своей "удивительной анатомической вариации". Сверхредкое состояние наконец-то заметили студенты медицинской школы Бирмингемского университета, когда препарировали его тело.

Они диагностировали у него трифалию – редкое генетическое заболевание, которое было зафиксировано только один раз в 2020 году, согласно Journal of Medical Case Reports. Между тем дифалией – или двойными пенисами – страдает один из каждых пяти-шести миллионов человек.

Мужчина был описан как белый мужчина ростом около 180 см, имевший нормальные гениталии во время внешнего осмотра. После вскрытия были обнаружены "два маленьких дополнительных пениса... скрытые в мошонковой сумке".

В утробе матери ранняя фаза развития половых органов происходит на четырех-семи неделях беременности.

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В докладе отмечается: "Половый член развивается из генитального бугорка и контролируется дигидротестостероном. Генетические аномалии, влияющие на экспрессию андрогенных рецепторов, могут вызывать морфологические аномалии половых органов. В этом случае могло произойти утроение генитального бугорка. Первоначально мочеиспускательный канал развивался во вторичном половом члене, однако, когда этот член не смог развиться, мочеиспускательный канал отклонился и развился в первичном половом члене".

Почти во всех случаях внешнего удвоения пениса, обычно связанного с другими врожденными аномалиями, хирурги решают удалить дополнительный пенис. Внутреннее удвоение пениса, однако, как правило, проявлялось позже в жизни с "сексуальной дисфункцией, обструктивными симптомами мочеиспускания и недержанием мочи во взрослом возрасте".

В отчете говорится: "Мы не можем быть уверены, что в этом случае дефект остался незамеченным в течение жизни". Авторы добавили, что ввиду случайного характера открытия они предполагают, что внутреннее удвоение пениса может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее.

Напомним, 37-летний мужчина съел "волшебные" грибы и остался без пениса. Это первый документированный случай синдрома Клингсора, связанного с псилоцибином, когда человек с психологическими расстройствами самостоятельно наносит вред своим гениталиям.

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