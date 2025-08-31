- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 2 мин
Мужчина едва не потерял руку после того, как спал в постели со своей собакой
Хозяин животного пережил сепсис, но, несмотря на это, оставил любимца рядом.
В Австралии мужчина пережил опасный для жизни случай после того, как разрешил своей собаке спать в одной постели. Небольшой укус животного привел к редкой бактериальной инфекции, которая повлекла сепсис и могла завершиться ампутацией руки.
Об этом пишет Unilad.
Мужчина рассказал, что инцидент произошел после того, как он перевернулся во сне и ударил собаку по лицу. Испуганное животное укусило хозяина за руку. Сначала мужчина не придал этому большого значения, однако через несколько дней рана опухла, появились гнойные пятна. Только тогда он обратился к медикам.
В больнице состояние пациента резко ухудшилось: АД упало до критически низкого уровня, а медики диагностировали некротический фасциит — редкую и опасную для жизни бактериальную инфекцию.
По данным медиков, первые симптомы заболевания могут появляться очень быстро:
интенсивная боль у раны
отек
гриппоподобные проявления — высокая температура, головная боль, слабость
тошнота, диарея, спутанность сознания
пятна и волдыри на коже
Инфекция привела к сепсису, и мужчину пришлось вводить в искусственную кому на пять дней.
Медики спасли его руку, однако последствия остались серьезными: «Хирургам удалось спасти мою руку, хотя все было очень плохо. Лекарства, которые мне прописали, ускорили развитие другой моей болезни, из-за чего я на время оказался в колесном кресле, а потом более года передвигался на костылях».
Из-за септического шока у мужчины повредились и другие органы: «С почками, кажется, все в порядке, сердце получило лишь незначительные повреждения, мозг все еще под вопросом. Я медленнее, чем был, и немного борюсь с памятью, но я все еще принимаю лекарство».
Несмотря на все, австралиец не отказался от своего любимца. Врачи объяснили, что инфекцию вызвали бактерии из его собственной кожи, а не изо рта собаки.
«Врачи сказали мне, что это почти наверняка не из его рта, а из моей кожи. У меня все еще есть моя собака, она хорошая. Ей было тяжело, когда я попал в больницу, ситуация обострилась очень быстро, а потом меня ввели в 5-дневную искусственную кому».
Этот случай стал еще одним напоминанием об опасности даже небольших травм и необходимости быстрого обращения к врачам в случае тревожных симптомов.
Напомним, женщина думала, что набрала вес, а на самом деле нуждалась в немедленной операции. Стало известно, что обнаружили врачи.