Мужчина играл на гитаре во время удаления опухоли из его мозга – видео

Это помогло нейрохирургам во время операции.

Профессиональный гитарист Кристиан Нолен провел свое выступление в операционной, наигрывая мелодии Deftones для хирургов, работавших над удалением опухоли из его мозга.

Об этом пишет Health Day.

Выступление Нолена было не просто развлечением – игра на гитаре помогала нейрохирургам во время щекотливой операции.

Играя на гитаре во время двухчасовой операции в декабре в прошлом году, Кристиан позволил медикам защитить его ловкость рук, одновременно удаляя больше опухоли.

Хирургическая бригада удаляла опухоль, называемую глиомой, в правой лобной части мозга Нолена, рядом с областью, контролирующей движение левой руки, рассказал доктор Рикардо Комотар, нейрохирург головного мозга и опухолей, возглавлявший команду в Комплексном онкологическом центре Сильве.

"Наш план перед операцией заключался в том, чтобы он бодрствовал и играл на гитаре, пока мы будем удалять опухоль", — сказал Комотар. "Мы осматривали его, чтобы убедиться, что мы не повредили часть, которая контролирует движение рук, а тестирование движений рук проводилось, когда он играл на гитаре".

Пациента сначала усыпляют, а регионарная анестезия приводит к онемению кожи головы во время инвазивной части операции, говорит доктор Арман Дагал, руководитель отделения нейроанестезиологии и периоперационной нейробиологии в центре.

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Нолена поместили в правильное положение, чтобы нейрохирург мог получить доступ к участку, где располагалась опухоль, а затем разбудили, когда операция достигла щекотливой стадии, которая могла нанести вред его двигательным навыкам.

"Когда мы готовы, на критическом этапе операции, когда нам нужно, чтобы они общались с нами, мы будим пациента и вынимаем дыхательную трубку. Они постепенно ориентируются там, где находятся", — сказал Дагал.

В это время Нолену вручили гитару и попросили сыграть. Для своего "концерта" он выбрал песни Deftones.

Сейчас музыкант продолжает лечиться от рака.

Напомним, сиамские близнецы, имевшие один череп и общий кровоток, пережили невероятную операцию. Сейчас девочкам 13 лет.

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