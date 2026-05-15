Мужчина имел симптомы гриппа, но вдруг его парализовало: что произошло

Инвалидная коляска

Реклама

В Южно-Африканской Республике 35-летний мужчина имел симптомы гриппа, но через две недели его госпитализировали с параличом нижней части тела.

Об этом пишет издание Daily Star

Это произошло еще в июле 2025 года, когда инженер-программист Тинус Грейлинг и его жена Меган почувствовали слабость, вернувшись со свадьбы друзей. Врач диагностировал у них грипп и через три дня мужчина даже вернулся на работу в офис.

Реклама

Однако в дальнейшем состояние его ухудшалось. В конце концов почти через две недели Тинуса пришлось госпитализировать с лихорадкой, во время которой он почувствовал, что вся его нижняя часть тела от груди парализована.

«Это был шок, я понятия не имел, что происходит с моим телом», — сказал он о своем тогдашнем состоянии.

В больнице у Тинуса диагностировали поперечный миелит — заболевание, которое вызывает воспаление спинного мозга и нервов, что объясняет его паралич.

Согласно медицинскому заключению, вероятнее всего, заболевание спровоцировал грипп.

Реклама

«У меня был вирус гриппа А и аутоиммунные реакции, потому что мой организм думал, что должен бороться с ним. Затем мой позвоночник отек и сдавил позвонки», — рассказал несчастный мужчина.

Врачи сказали Тинусу, что его состояние неизлечимо, и они не знают, сможет ли он снова ходить.

Мужчина оставался в больнице в течение трех месяцев и лечился высокими дозами стероидов, иммунотерапией и введением плазмы.

Он также провел шесть недель в реабилитационной больнице для проведения физиотерапии и трудотерапии, и ему нужно было научиться самостоятельно одеваться, чистить зубы и пользоваться инвалидной коляской в общественной жизни.

Реклама

Тинус решил смириться с новыми обстоятельствами, а не впадать в депрессию.

«Я решил оставаться позитивным, особенно для людей вокруг меня. Я все еще могу пользоваться руками. Да, я не могу ходить, но я жив», — сказал он.

Напомним, рак яичников часто называют «тихим убийцей», поскольку его симптомы на ранних стадиях малозаметны или напоминают обычные проблемы с пищеварением

Новости партнеров