Мужчина из-за любви к вейпам кашлял восемь часов кровью и выкашлял ее полтора литра

Зависимый от вейпа 45-летний Дастин Фицджеральд из США был госпитализирован после того, как выкашлял полтора литра крови.

Об этом пишет LADbible.

Фицджеральд – курильщик со стажем. В течение всей жизни он выкуривал по 60 сигарет в день. В попытке бросить курить Дастин решил перейти на вейп (vape) – разновидность электронных сигарет, как он думал, более дешевую и "здоровую" альтернативу.

Однако зависимость от сигарет превратилась в зависимость от вейпа. Дастин курил по 12 часов в день в течение 10 месяцев.

В это время Дастин начал сильно кашлять даже ночью, из-за чего почти не спал.

А после того, как мужчина выкашлял полтора литра крови в пластиковый пакет, его забрали в больницу. Ему чуть не пришлось переливать, потому что даже в госпитале медики не могли остановить кашель пациента в течение восьми часов.

Результаты лабораторных анализов показали, что у курильщика имеется бактериальная пневмония. Ее вызвала влага, накапливавшаяся в легких из-за частого употребления сигарет.

Теперь Дастин предупреждает других об опасности вейпинга и призывает всех, кто начинает кашлять, немедленно бросить курить.

"Я начал употреблять электронные сигареты, чтобы бросить курить при повышении цен на обычные. Думал, что это решит проблемы со здоровьем и финансами, но начал этим злоупотреблять. Когда я заметил, что кашляю кровью, я испугался, но и "Тогда не бросил вейп. Только в больнице, почувствовав такую тяжесть, словно десять слонов сели мне на грудь, я решил бросить курить. Курение не стоит вашей жизни", — рассказал американец.

Напомним, как бросали курить украинские звезды. Дантес читал специальную книгу, а Павел Зибров дал обещание маме.

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