Мужчина, который более 2 лет проходил 20 тысяч шагов в день, поделился главными уроками

Мужчина рассказал о пяти главных уроках, которые он усвоил после того, как в течение двух лет проходил ежедневно 20 000 шагов.

Об этом пишет Newsweek.

Для Дэвида Пола все началось с публичного обязательства в течение одного года проходить 20 000 шагов в день и делиться своим количеством шагов, ежедневными фотографиями и своими идеями в Facebook и Instagram.

"Я был в фитнес-путешествии 10 лет. Я начинал как бегун. В конце концов я понял, что мне гораздо больше нравится ходить, поэтому решил прекратить бегать и ходить еще больше. Через пять лет мне захотелось поощрить и мотивировать других делать то же самое, поэтому я завел блог и начал его с громкого публичного обязательства проходить 20 000 шагов ежедневно. Дело в том, что я делал это уже шесть месяцев и продлил еще на год после того, как публичные обязательства закончатся", — поделился он.

Все началось в середине марта в 2018 году, и за эти два с половиной года, до 31 августа 2020 года, Дэвид многому научился.

Пять его важных уроков:

1. Важность предварительного решения о взятом обязательстве

"Прежде чем начать, я принял решающее решение: что бы ни происходило в моей жизни в тот день, я всегда буду делать 20 000 шагов. Это имело решающее значение. Это означало, что я не просыпался, спрашивая, сколько шагов мне предстоит сделать. Даже в тяжелые дни, например, когда моей жене сделали операцию из-за рака молочной железы, я ходил по парковке больницы", — поделился он.

Пол признался, что был всего один день, примерно за шесть месяцев, когда ему не хватило пяти шагов до 20 000. Он осознал это лишь спустя несколько недель, и думает, что это просто потому, что он забыл проверить свои шаги перед тем, как лечь спать, поэтому не смог сделать последние несколько шагов.

"Сначала мои эмоции менялись каждый день. Иногда я был вдохновлен достижением отметки 20 000 и тем, как я собираюсь этого добиться. В другие дни мне просто этого не хотелось. Я особенно помню один день примерно через два месяца после того, как я начал… День был холодный и дождливый, и я должен был пройти еще много шагов… Я посмотрел в окно и подумал: "Что я наделал? Почему я сказал, что намерен это сделать?". Но поскольку я уже принял жизненно важное предыдущее решение всегда доводить дело до конца, я пошел дальше и сделал эти 20 000 шагов".

2. Используйте эмоциональную отдачу в качестве мотивации

Хотя эмоции Дэвида в начале каждого дня менялись, то, что он испытывал в конце дня, достигнув этой цели, было постоянным: чувство исполненного долга и глубокое удовлетворение. Это чувство в конце дня никогда не менялось, и в некоторые дни оно становилось мотивацией, потому что мужчина знал, как хорошо он будет чувствовать себя, когда выполнит все свои шаги.

3. Сила личного соревнования

Пол понял, что конкуренция с самим собой является огромным мотиватором: "Возможно, я не смогу соперничать с вами или другими людьми, но я могу соперничать с собой, ставя перед собой личные задачи. Это был мощный мотиватор, и он оставался для меня полезным инструментом, даже после того, как я перестал проходить 20 000 шагов в день".

4. Осознание возможности делать сложные вещи

"Я проходил 20 000 шагов в день в течение двух с половиной лет. Я сделал это. И это тяжело! Я не имею личной истории склонности к тяжелым вещам в жизни. Но не на этот раз. Каждый день в течение длительного времени я делал что-то сложное, и эта последовательность показала мне, что я могу это сделать. Это невероятно приятное чувство знать, на что ты способен", — поделился он.

5. Ваша настоящая сила

Помимо физической пользы от ходьбы по 20 000 шагов в день и огромного улучшения физической формы, это путешествие заставило Дэвида чувствовать себя эмоционально и умственно сильным.

"Я понял, что могу сделать трудное дело и делать это какое-то время. До того, как началась эта полоса в два с половиной года, я знал, что могу пройти 20 000 шагов в день. Я даже знал, что смогу это сделать в течение нескольких дней. Но я не знал, хватит ли у меня моральных сил, чтобы построить такую длинную серию. Этот вызов перевернул мой внутренний рассказ с ног на голову. Теперь я знаю, что способен на гораздо больше, чем думал раньше", — заявил Пол.

Также он поделился, почему остановился на двух с половиной годах. Это произошло не из-за травмы или болезни. Дэвид просто решил, что это становится слишком важной частью его жизни, которая фактически начала контролировать его.

"Решение остановиться далось нелегко. Но мне пришлось это сделать ради собственного благополучия. Правда в том, что вам не нужно проходить 20 000 шагов ежедневно. Вам даже не понадобится 10 000 шагов, особенно если вы только начинаете свое фитнес-путешествие. Начните с обязательств гулять ежедневно по 10 минут и следуйте этому, чтобы это стало привычкой. Затем вы сможете строить дальше и наслаждаться всеми преимуществами своей жизни, которые может предложить ходьба", — добавил он.

Напомним, ранее ученые подсчитали, сколько нужно делать упражнения, чтобы "компенсировать" день сидения. В исследовании приняли участие 44 370 человек.

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