Мужчина, который не мог мочиться, был заражен одним из самых больших человеческих паразитов — фото

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В Индии 35-летний мужчина, который не мог выпускать мочу, узнал, что причиной его непроходимости был гигантский червь, живший в его почке.

Об этом пишет Live Science.

Мужчина попал в отделение неотложной помощи после двух дней безуспешных попыток помочиться и с высокой температурой. Его жизненные показатели были преимущественно в норме, за исключением тахикардии — учащенного сердцебиения. Кожа — бледная, почки — отечные, анализы — тревожные.

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Медики начали лечить подозреваемую инфекцию по стандартному протоколу: катетер, внутривенные жидкости, антибиотики. Все шло по плану — пока пациент не заглянул в свой мочеприемник. Там, среди сгустков крови, что-то извивалось. Это был тонкий, кровавый на цвет червь, длиной почти 30 сантиметров и диаметром около 3-4 миллиметров. По словам персонала больницы, червь был мужского пола. Медперсонал немедленно исследовал мочу — новых гостей не обнаружили, однако образец отправили на микробиологическую экспертизу.

Это был Dioctophyma renale, или гигантский почечный червь — самый большой из известных паразитических нематод, способных жить в человеческом организме. Редкий гость, особенно среди людей: к 2019 году в мире зафиксировали всего 37 подобных случаев.

Почечный червь Dioctophyma renale / Фото: Journal of Clinical and Diagnostic Research

Пациент, как выяснилось, регулярно употреблял сырую рыбу из местного озера и уже когда-то имел опыт встречи с этим паразитом. К счастью, на этот раз червь покинул тело самостоятельно. Никакого противопаразитарного лечения в медицинском отчете не указано. Сам же пациент, убедившись в исчезновении проблемы, покинул больницу вопреки советам медиков.

D.renale может выживать в человеческой почке до пяти лет, повреждая ее настолько, что иногда приходится удалять орган полностью. Чтобы избежать заражения, специалисты советуют: сырая рыба, головастики и лягушки — не для стола. Разве что вы планируете стать очередным уникальным клиническим случаем.

Напомним, в мочевом пузыре мужчины обнаружили шесть огромных камней.