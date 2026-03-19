- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 2 мин
Мужчина не хочет секса — причины низкого либидо
Низкое либидо — это снижение интереса к сексуальной активности.
Интерес к сексу иногда может снижаться, да и уровень либидо меняется на протяжении жизни. Однако низкое либидо в течение длительного периода времени может вызвать беспокойство у некоторых людей.
Об этом пишет Healthline.
Иногда это состояние может являться признаком ухудшения состояния здоровья.
Вот ряд потенциальных причин низкого либидо у мужчин.
Низкий тестостерон
Тестостерон — важный мужской гормон. У мужчин он в основном производится в яичках. Уровень тестостерона также влияет на сексуальное влечение.
Когда уровень тестостерона снижается, снижается и желание секса.
Лекарство
Прием определенных лекарств может снизить уровень тестостерона, что может привести к снижению либидо. Например, некоторые лекарства от высокого артериального давления могут препятствовать эякуляции и эрекции.
Депрессия
Депрессия изменяет все стороны жизни человека. Люди, страдающие депрессией, испытывают снижение или полное отсутствие интереса к занятиям, когда-то считавшим приятными, в частности, секс.
Низкое либидо также является побочным эффектом некоторых антидепрессантов.
Хроническая болезнь
Когда вы плохо себя чувствуете из-за последствий хронического заболевания, секс, вероятно, занимает последнее место в вашем списке приоритетов.
Некоторые заболевания, такие как рак, также могут снизить количество спермы.
Среди других хронических заболеваний, которые могут отрицательно повлиять на ваше либидо:
диабет 2 типа
ожирение
повышенное артериальное давление
высокий холестерин
хроническая легочная, сердечная, почечная и печеночная недостаточность
Проблемы со сном
Исследование выявило, что у мужчин с ожирением и обструктивным апноэ во сне более низкий уровень тестостерона.
Это приводит к понижению сексуальной активности и либидо.
