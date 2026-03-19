Низкое либидо или снижение сексуального влечения – распространенная проблема / © Freepik

Интерес к сексу иногда может снижаться, да и уровень либидо меняется на протяжении жизни. Однако низкое либидо в течение длительного периода времени может вызвать беспокойство у некоторых людей.

Об этом пишет Healthline.

Иногда это состояние может являться признаком ухудшения состояния здоровья.

Вот ряд потенциальных причин низкого либидо у мужчин.

Низкий тестостерон

Тестостерон — важный мужской гормон. У мужчин он в основном производится в яичках. Уровень тестостерона также влияет на сексуальное влечение.

Когда уровень тестостерона снижается, снижается и желание секса.

Лекарство

Прием определенных лекарств может снизить уровень тестостерона, что может привести к снижению либидо. Например, некоторые лекарства от высокого артериального давления могут препятствовать эякуляции и эрекции.

Депрессия

Депрессия изменяет все стороны жизни человека. Люди, страдающие депрессией, испытывают снижение или полное отсутствие интереса к занятиям, когда-то считавшим приятными, в частности, секс.

Низкое либидо также является побочным эффектом некоторых антидепрессантов.

Хроническая болезнь

Когда вы плохо себя чувствуете из-за последствий хронического заболевания, секс, вероятно, занимает последнее место в вашем списке приоритетов.

Некоторые заболевания, такие как рак, также могут снизить количество спермы.

Среди других хронических заболеваний, которые могут отрицательно повлиять на ваше либидо:

диабет 2 типа

ожирение

повышенное артериальное давление

высокий холестерин

хроническая легочная, сердечная, почечная и печеночная недостаточность

Проблемы со сном

Исследование выявило, что у мужчин с ожирением и обструктивным апноэ во сне более низкий уровень тестостерона.

Это приводит к понижению сексуальной активности и либидо.

