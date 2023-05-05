Мужчина не может ходить после приема лекарства: какие препараты он употреблял

Британец Марк Фриман не может ходить после того, как статины, которые он принимал из-за высокого уровня холестерина, повлекли за собой редкое состояние мышечной слабости.

47-летний мужчина из Уэльса начал принимать лекарства четыре года назад, и у него не было никаких проблем, пока он не начал тяжело вставать с постели утром. Об этом пишет Wales Online.

У него была лихорадка, мышечная боль и температура по ночам, и в течение девяти месяцев он потерял способность ходить. Ему пришлось бросить работу, и теперь он все время передвигается в инвалидной коляске.

С тех пор у него диагностировали некротизирующую миопатию – редкое аутоиммунное заболевание, вызывающее хроническое воспаление мышц и слабость.

Мужчина передвигается на инвалидной коляске / Фото: walesonline.co.uk

Марк говорит, что врачи надеются, что с его симптомами можно справиться с помощью плазмафереза, при котором жидкая часть крови удаляется и заменяется. Но пока он слишком нездоров, чтобы проходить процедуру.

Он поделился своей историей, чтобы предупредить других о признаках реакции на лекарства, обычно назначаемые от холестерина.

Марк сказал: "Я чувствую себя несчастным и очень расстраиваюсь из-за того, что не могу стоять или ходить. Я борюсь с передвижением в инвалидной коляске, работаю в чужом графике и нуждаюсь в опекунах, чтобы ходить в туалет. Я очень расстроен своей жизнью и случившимся, я потерял работу и карьеру — я был пищевым технологом, и мне это понравилось. Я чувствовал себя очень хорошо, но внезапно болезнь мышц унесла все это у меня, и я потерял все это, я не знаю, что делать, я застрял. Существует много информации, которая предполагает, что статины безопасны и мышечные боли при приеме статинов не вызваны этими препаратами. Моя история полная противоположность и есть доказательство того, что это может произойти, и когда реакция действительно происходит, она может изменить жизнь".

Марк Фриман не может ходить из-за употребления статинов / Фото: walesonline.co.uk

Марк впервые начал страдать от лихорадки, мышечных болей и температуры по ночам в апреле в 2020 году. Несмотря на то, что он не замечал симптомов в течение дня, он понял, что слабеет, пока не начал ходить или вставать с постели.

Его врач провел несколько анализов и обнаружил, что у Марка высокий уровень креатинкиназы (КК) – фермента, высвобождающегося мышцами в кровоток при повреждении мышц.

Обычный уровень КК для мужчин составляет 40-320 единиц на литр, но анализы Марка показали 12 000 единиц на литр.

Его срочно доставили в больницу, где врачи сказали прекратить прием статинов и сделали МРТ. Это подтвердило, что он страдает редким аутоиммунным заболеванием, которое вызывает хроническое воспаление мышц и слабость.

Биопсия подтвердила наличие в организме марка антител к HMGCR, что подтвердило его диагноз некротизирующей воспалительной миопатии.

Затем его перевели в другую больницу, где он оставался в течение семи недель и получал иммунодепрессанты, прежде чем его отправили в отделение мышечной реабилитации в другой больнице.

Однако поскольку болезнь все еще прогрессировала, Марку сказали, что им придется подождать, пока болезнь не будет взята под контроль. Теперь он ждет второго плазмафереза в надежде, что это поможет его симптомам.

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