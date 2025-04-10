Мужчина оказался в больнице из-за привычки нюхать грязные носки: что с ним произошло

Носки / © Freepik

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У жителя Чунцина, Китай, выработавшего привычку нюхать свои грязные носки после того, как носил их в течение дня, диагностировали грибковую инфекцию легких.

Об этом пишет Oddity Central.

Офисный работник среднего возраста, имя которого не разглашается, недавно оказался в Юго-Западном госпитале Военно-медицинского университета с жалобами на постоянный кашель.

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Мужчина рассказал врачам, что его кашель усилился в последние дни, несмотря на прием сиропа от кашля, и что его глаза налились кровью, что побудило его обратиться за медицинской помощью. После проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографии врачи обнаружили подозрительные тени в нижнем правом легком, а дальнейшая бронхоскопия показала, что пациент страдает грибковым заболеванием легких, вызванным инфекцией Аспергиллус.

Расспросив пациента о возможных причинах инфекции, врачи узнали, что у мужчины есть привычка нюхать собственные грязные носки. Расспрашивая неназванного пациента о его доме и о том, насколько хороша циркуляция воздуха, врач респираторной медицины Лян Пейцян узнал, что мужчина нюхал свои грязные носки каждый раз, когда приходил домой с работы, перед тем как бросить их в стиральную машину.

Взяв пару его грязных носков и проанализировав их, врачи обнаружили следы Aspergillus и определили, что причиной инфекции явилась его негигиеническая привычка.

Ношенные носки содержат пот, соль, мочевину, а теплая и влажная среда внутри обуви способствует размножению грибков. Запах грязных носков, даже если они ваши собственные, повышает риск вдыхания опасных грибков и бактерий. Если они проникают через нос и горло, они могут попасть в легкие и вызывать грибковые инфекции, которые могут иметь долгосрочные последствия.

Напомним, 26-летний мужчина перенес инсульт после салонной процедуры.