Мужчина оказался в коме с 4% шансом на выживание из-за вросшего волоса в паху – видео

Он чудом выжил и недавно снова начал ходить.

Мужчина из Техаса, США, чудом выжил после сложного медицинского испытания, превзойдя 4% шансов, которые давали ему врачи.

Об этом сообщает Daily Mail.

Стивен Спинейл, отец, которому за 30, пытался удалить вросший волос из паховой зоны. Он оказался в состоянии медикаментозной комы.

"Мы никогда не теряли веру, когда это делали другие", — написала на этой неделе его сестра Мишель в TikTok. Она ведет хронику жизни своего брата на грани жизни и смерти с тех пор, как он попал в больницу в конце 2022 года.

"Все, что смогли выяснить, это то, что у него откуда-то открылось внутреннее кровотечение. Мы не знали, что это будет самой маленькой проблемой", — написала Мишель на странице GoFundMe, которая собрала более $8 000 на его лечение. "Его состояние быстро ухудшалось, пока он не потерял сознание и не был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Он подхватил редкую бактерию, которая опустошала его организм и выводила из строя все его органы. У него сильный сепсис и шок".

Заболевание Стивена сепсисом – когда организм человека неправильно реагирует на инфекцию и органы серьезно повреждаются – было только началом этого ужаса, добавила его сестра. Во время пребывания в больнице у него развился грипп А и двойная пневмония в обоих легких, а также острый респираторный дистресс-синдром.

По словам сестры, он находился в состоянии медикаментозной комы в течение трех недель.

Мишель подписала недавнее видео, утверждая, что врачи сказали: "Стивен не выйдет из этого живым", и что ей "сказали, что у него нет мозговой активности". В других видео она писала, что шансы Стивена на выживание составляют около 4%.

Ему пришлось перенести операцию на открытом сердце, провести две недели на вращающейся кровати, чтобы облегчить дыхание, и постоянно откачивать жидкость из легких.

Однако, только благодаря чуду, он выжил и в конце 2023 года снова начал ходить.

"Мы никогда не теряли надежды и веры, — подписала Мишель очередную публикацию в TikTok, размещенную на прошлой неделе. "И слава Богу, что не потеряли, потому что посмотрите на него сейчас!".

Напомним, женщина умерла из-за "каменного младенца", который она более 50 лет носила в утробе. Медицинский персонал подозревал, что у пациентки раковая опухоль, когда в больницу поступила пожилая женщина с жалобами на боли в животе.

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