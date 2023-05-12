Мужчина похудел на 12 кг благодаря чату GPT: как ему это удалось

В то же время, эксперты отмечают, что важно проверять факты любых советов, которые предлагает искусственный интеллект.

Житель Сиэтла (США) Грег Мушен ненавидел бегать, однако благодаря ChatGPT похудел и поправил свое здоровье.

Об этом сообщает Insider.

Технолог Мушен рассказал, что увлекся расписанием бега, улучшил свое здоровье и похудел на 26 фунтов (около 12 кг) не с помощью какой-то современной программы воздействия на фитнес или абонемента в спортзал, а благодаря чат-боту, который есть в свободном доступе в Интернете.

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Грег рассказал, что в феврале он обратился к искусственному интеллекту за помощью в разработке более здорового расписания дня. Через три месяца мужчина похудел и заметил существенные улучшения своей энергии, а также показатели здоровья сердца, например, частоту сердечных сокращений в покое.

"Мне было интересно, что произойдет, но я не думал, что это сработает", – признался Мушен.

После некоторых экспериментов и нескольких раундов подсказок ChatGPT разработал план, казавшийся жизнеспособным и малорискованным. Однако такой план показался мужчине слишком простым для работы. Например, там не было рекомендаций о каком-либо фактическом беге до третьего дня, а затем чат предложил всего пять минут топтания по тротуару.

"Казалось действительно странным, что шаги были такими маленькими. Я действительно во все укладывался, и это было противоположно тому, как я, вероятно, интуитивно сделал бы это", – сказал Мушен.

Мужчина придерживался плана, который был легче, чем он ожидал, с большим количеством дней отдыха и пробежек, которые прекращались, даже когда не было истощения. Мушэн сказал, что постепенный темп программы даже заставил его продолжать работу.

Грег Мушэн похудел благодаря программе с чата GPT

Грег рассказал, что раньше имел тенденцию к изнурительным упражнениям, которые оставляли его истощенным и лишали желания повторять этот процесс. А созданная ChatGPT программа наращивала нагрузку постепенно.

Теперь Мушен делает шесть беговых тренировок в неделю, включая четыре легких пробежки продолжительностью от 45 мин. в час со скоростью примерно 13 мин. на милю для всеобщего здоровья. Недавно мужчина добавил более интенсивные занятия, такие как спринт на холмах, но упражнения стали короче и составляли примерно по полчаса.

Мужчина отметил, что использование ChatGPT в качестве тренера – это то, что может сделать каждый. Этот метод дает большие преимущества для повышения мотивации, а также экономии времени и денег. Однако он требует проверки фактов и осторожных подсказок, поэтому чат вряд ли лишит работы персональных тренеров.

Эксперты тоже предупреждают, что боты иногда могут разглашать неправдивую или неконтекстную информацию, поэтому важно проверять факты любых советов, которые предлагает искусственный интеллект.

Напомним, ранее врач из США протестовал ChatGPT в своей работе в отделении неотложной помощи и рассказал, чем это закончилось.

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