Мужчина похудел на 50 кг благодаря дешевому перекусу: что помогло

Рисовые хлебцы для похудения / © Unsplash

Реклама

Житель Лондона Адам Джунипер за 7 месяцев похудел почти на 50 килограммов, потому что добавил в свой рацион очень дешевый перекус. Обычные рисовые хлебцы помогли снизить его вес со 123,3 кг до 73,5 кг.

Об этом пишет Mirror.

Как мужчина похудел на рисовых хлебцах на 50 кг

46-летний руководящий редактор долгое время имел статус «здорового толстяка»: каждый день проезжал на велосипеде до работы 11 километров, но пропускал завтраки и перекусывал печеньем, шоколадом и фастфудом. После переезда в Лондон в 2015 году он решил отказаться от поездок на велосипеде в пользу метро.

Реклама

Это привело к быстрому набору веса. По словам Джунипера, переломными моментами стали проблемы в отношениях с женой, проблемы в интимной жизни и трудности при подъеме по лестнице.

«Потом моя одежда становилась все больше и больше. Поскольку у меня были долгосрочные отношения, я не очень наряжался на свидания, поэтому не сильно обращал внимание на свою внешность».

Он чувствовал смущение из-за необходимости покупать одежду самых больших размеров, которой часто даже не было в магазинах. Попытки считать калории или питаться только фруктами не давали продолжительного результата.

«Одна из вещей, которая помогала мне в предыдущих попытках, были фрукты, но они никогда не давали мне ощущения сытости или достаточного разнообразия вкусов», — говорит мужчина.

Реклама

Адам Джунипер до похудения

Адам Джунипер после похудения

Однако он добавил в свой рацион рисовые хлебцы. Адам ест до 10 рисовых хлебцев в день с фруктами и яблоками. Он сочетает сладкие и соленые вкусы. Это позволяет утолять голод без превышения суточной нормы калорий. Еще и расходы на рисовые хлебцы меньше, чем на хлеб.

Результат от потребления рисовых хлебцев стал виден уже через несколько недель.

На завтрак мужчина ест мюсли без сахара, на обед — сыр, а остаток дня перекусывает хлебцами. На ужин вместо больших порций пасты или греческих пирогов он соблюдает установленные лимиты калорий.

Благодаря новой системе питания у Джунипера улучшилось самочувствие, возобновилось общение с сыном и повысилась уверенность в себе.

Реклама

«Моя жена говорит, что я замечательный, а она, по сути, секс-икона; поэтому я чувствую себя гораздо счастливее», — добавил Адам Джунипер.

Почему после похудения человек считает себя полным

Напомним, современные эффективные методы похудения, в частности препараты GLP-1, операции и спорт, позволяют быстро достигать физических результатов, однако нередко вызывают психологическую проблему — феномен «фантомного веса».

Это явление похоже на синдром «фантомной конечности»: тело меняется быстрее внутреннего самоосознания. Из-за естественного стремления мозга к стабильности человек продолжает чувствовать себя полным, подсознательно выбирает большую одежду или ждет негативной реакции окружения.

«Фантомный вес» не является отклонением, адаптация внутреннего образа требует времени и нового опыта. Чтобы помочь мозгу принять новое тело, специалисты советуют регулярно делать то, чего раньше избегали — постепенно менять устаревшие убеждения о себе и применять методы экспозиционной терапии — не избегать зеркал и фотографий, а привыкать к своему новому виду. Психологическая перестройка является не менее важной частью похудения, чем физические изменения.

Реклама

Новости партнеров