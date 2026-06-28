Мужчина получил тяжелые травмы глаз после использования массажного пистолета

Глаза мужчины / © Credits

Реклама

Молодой человек из Шотландии получил серьезные повреждения глаз после того, как использовал массажный пистолет в зоне вокруг глаз. У него диагностировали многочисленные разрывы сетчатки и другие тяжелые поражения зрения.

Как сообщается в клиническом случае, опубликованном в журнале BMJ Case Reports, 20-летний пациент из Эдинбурга обратился в офтальмологический центр с жалобами на серьезные проблемы со зрением после того, как в течение нескольких недель применял массажный пистолет для «расслабления» глаз и участка вокруг них.

Врачи Ниам О'Коннелл и Ашраф Хан были шокированы состоянием его глаз. В правом глазу обнаружили многочисленные разрывы сетчатки, значительные кровоизлияния и состояние, известное как диализ сетчатки. В левом глазу были обнаружены большие гематомы и шесть разрывов сетчатки в форме подковы.

Реклама

Как отмечают медики, пациент не имел предыдущих офтальмологических заболеваний и не сообщал об травмах головы. Он носил очки из-за легкой близорукости (−2,00 и −2,25), однако это не могло объяснить столь серьезные повреждения.

Лишь после дополнительных вопросов мужчина признался, что в течение примерно трех месяцев еженедельно использовал перкуссионный массажер прямо на участке глаз. По его словам, он пытался снять усталость, но не замечал негативных последствий появления «мушек» и вспышек света в одном из глаз.

Медики пришли к выводу, что именно влияние массажного пистолета стало причиной травм. Они считают, что ударные вибрации могли резко смещать структуры глаза, что привело к разрывам сетчатки. Это первый документированный случай двусторонних множественных разрывов, связанных с таким устройством.

Несмотря на тяжесть повреждений через шесть месяцев состояние пациента стабилизировалось — прогрессирования разрывов сетчатки не наблюдалось.

Реклама

Специалисты отмечают, что подобные устройства предназначены исключительно для мышц тела и не должны использоваться вблизи глаз.

В то же время, это не первый подобный случай. Ранее сообщалось об инциденте в Китае, где использование массажного пистолета привело к развитию катаракты и смещению хрусталика.

Напомним, медики развенчали самые популярные мифы о вакцинации.

Новости партнеров