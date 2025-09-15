Мужчина, потерявший зрение 20 лет назад, теперь может видеть сквозь свой зуб — фото

Реклама

Мужчина, потерявший зрение более 20 лет назад, наконец-то может снова видеть благодаря своему зубу.

Об этом пишет Unilad.

Брент Чепмен из Северного Ванкувера, Канада, потерял зрение в возрасте 13 лет после редкой аллергической реакции на лекарства — ибупрофен.

Болезнь, известная как синдром Стивенса-Джонсона, трагически сделала его незрячим на оба глаза, и в течение последних двух десятилетий он без устали искал лечение, которое бы возобновило его зрение.

Ни один из них не оказался успешным в долгосрочной перспективе — до сих пор.

В возрасте 34 лет он обратился к доктору Грегу Молони, офтальмологу из Providence Health Care’s Mount Saint Joseph Hospital в Ванкувере. Врач предложил провести редкую процедуру «зуб в глазу», известную под медицинским названием «остеоодонтокератопротез», для правого глаза Брента.

Операция, которая, по словам Брента, напоминает ему кое-что из кинофильма, была разработана в 1960-х годах и была проведена лишь нескольким сотням людей по всему миру.

Брент Чепмен / Фото: YouTube/ABC7

В феврале Канада праздновала успех этой процедуры после того, как три пациента стали первыми в истории страны, перенесшими операцию «зуб в глазу» для восстановления зрения, которую также провел сам доктор Молони.

75-летняя Гейл Лейн, страдавшая аутоиммунным заболеванием, повлекшая рубцевание роговицы глаза десять лет назад, рассказала, что после операции она удивительным образом может снова видеть цвета и наслаждаться природой, хотя некоторые участки ее зрения все еще остаются слабыми.

Что касается Брента, то он рассказал, что смог увидеть свои движущиеся перед ним руки сразу после того, как пришел в себя, и имел зрение 20/40 или 20/30 в глазу после того, как он полностью зажил.

«Я чувствую себя фантастически», — сказал Брент в интервью WABC, добавив: «Зрение возвращается, и это целый новый мир. Когда мы с доктором Молони встретились глазами, мы оба расплакались. Я не смотрел в глаза 20 лет».

Процедура заключается в вырывании зуба пациента, его сплющении и сверлении небольшого отверстия в центре, в котором устанавливается протезная линза.

Затем зуб размещают перед глазом пациента, что позволяет ему видеть через линзу.

Врач рассказал, что часто используют собственный зуб пациента, чтобы уменьшить вероятность того, что организм отторгнет его как чужеродный объект.

Узнав об операции, Брент признал, что она звучит надуманно.

«Это звучало немного по-научно-фантастически, — сказал он. Я подумал: «Кто до этого додумался? Это же безумие».

Брент Чепмен / Фото: YouTube/ABC7

Доктор Молони добавил: «Обычно реакция — это шок, недоумение и откровенное неверие в то, что процедура вообще существует».

