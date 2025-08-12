Мужчина принял насморк за грипп, и теперь ему остался только год жизни

Киран Шинглер спутал насморк с гриппом, пока не узнал о страшном реальном диагнозе / © The LAD bible

Жителю Англии — 26-летнему жителю Воррингтона Кирану Шинглеру — врачи поставили трагический диагноз, который по прогнозам, оставляет мужчине около 12 месяцев жизни. Сначала у пациента появился насморк, который мужчина спутал с гриппом, пока не узнал о своем настоящем и трагическом диагнозе.

Об этом пишет Lad Bible.

Первые симптомы у водителя грузовика Кирана появились еще три года назад и напоминали обычную простуду: головная боль, боль в горле и насморк. Сначала мужчина не придал им значения, но состояние постепенно ухудшалось. Только КТ-обследование выявило быстрорастущую злокачественную опухоль.

«Когда мне диагностировали опухоль мозга, я был напуган, зол и постоянно спрашивал у себя — почему?» — поделился Киран.

Первые тревожные признаки он заметил в ночь на Bonfire Night 2022 года, считая, что это симптомы COVID-19. Мужчина сделал тест, но результат оказался отрицательным.

Он вместе с девушкой Эбби Хенсток решили, что это грипп. Однако, когда Киран перестал удерживать еду, стало очевидно, что болезнь более серьезная.

«Он был в отличной форме, занимался триатлоном, тренировался — мы просто знали, что что-то не так. Это был не наш Киран», — вспоминает Эбби.

После визита к врачу общей практики мужчину направили в больницу Уоррингтона, где и подтвердили страшный диагноз. Впоследствии его перевели в Уолтон-центр в Ливерпуле, где Киран перенес четыре операции.

Дальнейшее лечение включало радио- и химиотерапию, которые сначала уменьшили опухоль, но впоследствии стало известно, что она снова начала расти.

Киран Шинглер / © The LAD bible

29 декабря 2022 года, за час до операции по установке постоянного шунта, семья Шинглер узнала, что у Кирана астроцитома 3 степени. Это означало, что времени осталось около года.

«Я бы не справился с последними двумя годами без поддержки друзей и семьи, особенно мамы и Эбби. Они всегда ставили меня выше себя, и я всегда буду им за это благодарен», — сказал Киран.

«На его последнем обследовании в июне 2025 года нам сказали, что опухоль снова начала расти», — добавила Эбби.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, симптомы опухоли мозга могут отличаться в зависимости от пораженного участка. Самые распространенные среди них — головная боль, судороги, тошнота и рвота, сонливость, изменения поведения или памяти, а также проблемы со зрением или речью.

