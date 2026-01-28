Мужчина, "родившийся с двумя уретрами", рассказал о своем необычном состоянии

Мужчина / © pixabay.com

Мужчина, «родившийся с двумя мочеиспускательными трубами», ответил на вопрос о своем необычном состоянии здоровья.

Уретра – это трубка, которая позволяет моче выходить из организма. Обычно у людей только одна уретра.

«В 16 лет я узнал, что все остальные ребята имеют только одну уретру. Мои родители об этом не знают, и ни один врач никогда не проверял, поэтому у меня не было возможности узнать об этом раньше», — утверждает мужчина.

«Раньше я думал, что у мужчин есть две трубки: одна для мочеиспускания, а другая для репродуктивных целей. Оказывается, я ошибался. Я провел некоторые исследования и, судя по всему, у меня есть так называемое «дублирование уретры», о котором известно только около 300 случаев».

На Reddit автор сообщения пригласил других пользователей задать свои острейшие вопросы об этом заболевании.

У людей было много вопросов к мужчине, но один вопрос интересовал всех. Один из них спросил: «Это запутано, когда ты мочишься, из какой уретры выходит моча? С обоих?».

На что мужчина ответил: «В моем случае она выходит только из нижнего отверстия».

Он также утверждал, что понял, что не так, когда заподозрил, что это ненормально, и решил поискать информацию в Google.

«Мне просто случайно пришло в голову: «А что, если это ненормально?» Поэтому я поискал в Google и, к своему удивлению, обнаружил, что это действительно ненормально», — сказал он.

Другой мужчина в этой теме объяснил, что столкнулся с той же проблемой и всегда считал, что уретры предназначены для разных целей.

Он объяснил: «У меня точно тоже самое! Я тоже думал, что одна дырка предназначена для мочеиспускания, а другая для репродуктивных целей. Не понимал этого, пока не достиг 20 лет и не сделал неосторожный комментарий своему другу о том, что у пениса две дырки. После очень удивленного взгляда и еще более удивленного разговора я узнал, что у большинства людей только одна дырка. Я рассказал об этом своему врачу, когда в следующий раз его увидел, и он сказал: «Ого, посмотрите, вы правы!». Я никогда не делал никаких обследований, потому что это меня не беспокоит, поэтому не имею представления, действительно ли они полностью соединены или нет».

Мужчина объяснил, что, поскольку у него нет симптомов, он никогда не обращался за медицинской помощью по поводу этого заболевания, которое является чрезвычайно редким, но чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале European Urology, «дупликация уретры» является особенно редким врожденным пороком развития, часто имеющим идиопатическую природу.

Однако некоторые теории относительно гормональных нарушений у матери, факторов окружающей среды и лекарств также были предложены как возможные объяснения ее возникновения.

В публикации сообщается, что по данным литературы существует около 150 случаев. Многие из них бессимптомны, однако некоторые симптомы могут проявляться, в частности двойная струя мочи, недержание мочи и рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей.

