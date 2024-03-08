Мужчина с хриплым голосом был шокирован, узнав, что в его горле было существо - фото

Вьетнамец, начавший чувствовать дискомфорт в горле и говорить хриплым голосом, обнаружил, что у него в горле сидит 6-сантиметровая пиявка, которая сосет кровь.

Об этом пишет Oddity Central.

53-летний мужчина сначала думал, что простудился, пока не начал плеваться кровью. Тогда он понял, что все гораздо хуже, чем кажется. Сначала он попытался определить причину самостоятельно, открыв рот и посмотрев в зеркало, но не смог увидеть ничего, кроме того, что выглядело как коричневая масса в верхней части горла.

Мужчина запаниковал и немедленно обратился за профессиональной медицинской помощью. Так он узнал, что к его горлу присосалась пиявка.

Когда мужчина прибыл в Национальную больницу эндокринологии в Ханое с жалобами на дискомфорт в горле и периодическое отхаркивание кровью, врачи провели эндоскопию, обнаружившую 6-сантиметровую пиявку, крепко прикрепленную к его горлу под голосовой щелью у трахеи. Такие находки не являются чем-то необычным – другой вьетнамец попал в заголовки новостей в 2019 году по той же причине – но они считаются крайне редкими.

Пиявка / Фото: odditycentral.com

Пиявки обычно попадают в организм человека из-за несоблюдения правил гигиены. В этом конкретном случае 53-летний пациент рассказал врачам, что получил травму руки во время работы с мышеловкой около месяца назад.

Будучи ярым поклонником травяной медицины Шэньнун, он вышел на улицу, нарвал лекарственные растения, положил их в рот и разжевал до состояния пасты, которую приложил к ране. Врачи считают, что, положив немытые листья в рот, он позволил крохотной пиявке проникнуть в свое тело. Обычно они крохотные, но постоянно питаясь кровью, могут очень быстро расти.

Во избежание подобных ситуаций медики советуют людям избегать загрязненных источников воды и грязных листьев во время пребывания на природе.

Напомним, мужчине пришили донорские женские руки. Он потерял конечности, когда попал под поезд в октябре в 2020 году.

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