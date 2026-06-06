Мужчина семь лет лечился от рака, которого у него никогда не было

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Британец Саймон Пирсон семь лет считал, что страдает неизлечимой формой рака крови, проходил лечение и жил с мыслью, что его жизнь может оборваться значительно раньше. Однако в 2025 году он получил ошеломляющую новость: диагноз, определявший его жизнь на протяжении многих лет, оказался ошибочным.

Об этой невероятной истории рассказали в эфире программы Good Morning Britain. Репортер Фей Баркер пообщалась с Пирсоном и его семьей о последствиях одной из самых громких медицинских ошибок последних лет.

Все началось в 2018 году, когда медики больницы George Eliot Hospital NHS Trust в британском Нанитоне сообщили мужчине, что у него диагностирована редкая форма рака крови. Медики также предупредили, что заболевание потенциально может передаться его сыновьям в будущем.

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После установления диагноза жизнь Саймона кардинально изменилась. В течение следующих семи лет он перенес десятки медицинских процедур и жил с убеждением, что борется с неизлечимой болезнью.

Но в 2025 году мужчина узнал, что все это время был здоров.

"Все затуманилось", - вспоминает он момент, когда услышал новость. «Я не мог в это поверить, и у меня возникло множество вопросов. Я никак не могу это понять. Я действительно сидел потом в машине, позвонил жене и просто плакал. Наполовину это счастье, а наполовину растерянность».

Саймон Пирсон / © ITV

В интервью Пирсон признался, что одновременно ощутил облегчение и шок. Понять, что годы лечения были ненужными, оказалось не менее сложно, чем жить с мыслью о смертельной болезни.

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В студии также выступила его супруга Рэйчел, работающая медсестрой в хосписе. Она не скрывала своего возмущения из-за сложившейся ситуации.

«Как медсестра я взбешена, я действительно взбешена. Как это вообще проскочило? Почему это не проверили? Как жена я просто в шоке. Знаете, у меня еще надолго остался Саймон, которого я смогу раздражать…».

После огласки истории представители George Eliot Hospital NHS Trust извинились перед семьей. В медицинском учреждении заявили, что провели внутреннее расследование причин ошибки и ввели дополнительные меры по недопущению подобных случаев в будущем.

Свое мнение по ситуации высказала и консультант-клинический онколог профессор Пат Прайс.

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«Я считаю, что важно, чтобы пациенты, если они озабочены, говорили об этом со своими врачами и налаживали хорошую коммуникацию. Это случается довольно редко, но я не могу сказать, что никогда такого не бывает».

Сам Саймон надеется, что больница понимает масштаб последствий своей ошибки.

«Она должна понять, что причинила боль», — подчеркнул мужчина, добавив, что хотел бы быть уверен в том, что подобная ситуация больше ни с кем не повторится.

Несмотря на пережитое, семья пытается смотреть в будущее с оптимизмом. По словам Рэйчел, теперь они живут по принципу YOLO – You Only Live Once («Живешь только раз»).

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«Типа, давай просто пойдем и сделаем это!» – улыбнулась она. «Стоит ли нам поехать в отпуск? Да, давай сделаем это, давай наслаждаться каждым моментом».

История Пирсона повлекла за собой бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи выражали соболезнования семье и требовали ответственности за ошибку, которая годами влияла на жизнь человека.

Один из пользователей платформы X поделился своим опытом:

«Мне сказали, что у меня рак, хотя (слава Богу) его не было. Моему приятелю сказали то же, он выдержал месяцы лечения и узнал, что болезнь в терминальной стадии. Он бросил работу, впал в депрессию и начал употреблять наркотики. А потом ему сказали, что они ошиблись — у него вообще никогда не было рака. Это его уничтожило».

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Другой пользователь задал риторический вопрос: "Разве кто-то не должен понести ответственность?".

Некоторые комментаторы также считают, что семье следует добиваться справедливости в суде.

Напомним, только один стакан этого напитка в день может снизить риск рака кишечника.

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