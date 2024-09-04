Мужчина скончался на операционном столе после того, как хирурги удалили не тот орган – фото

Вдова рассказала о своей душевной боли после того, как ее муж умер на операционном столе, когда хирург якобы допустил роковую ошибку и удалил не тот орган.

Об этом сообщает LADbible.

Беверли Брайан призвала возбудить гражданское и уголовное производство против доктора Томаса Шакновски после смерти ее любимого мужа Уильяма, с которым она прожила в браке 33 года.

Она заявила, что ее 70-летний муж "умер в беспомощном состоянии" в хирургической палате больницы Вознесения Пресвятого Сердца Изумрудного побережья в округе Уолтон, штат Флорида, США, когда ему делали неотложную операцию, согласно информации адвоката Зарзаура Лоу, представляющего ее интересы.

В прошлом месяце супруги из Алабамы приехали в свой арендованный дом в округе Окалуса, когда Уильям внезапно начал жаловаться на боль в боку.

Беверли и Уильям Брайаны / Фото: Facebook/Zarzaur Law

Медики медицинского учреждения якобы установили, что проблема была связана с его селезенкой, и, как говорится, настаивали на том, чтобы пациент разрешил им провести операцию.

Уильям якобы попросил выписать его из больницы, чтобы он мог вернуться домой в Алабаму к своему врачу 18 августа, но его "убедили" остаться и пройти процедуру.

У адвоката утверждают, что доктор Шакновски и главный врач больницы Кристофер Бакани предупредили пенсионера, что у него "могут возникнуть серьезные осложнения, если он покинет больницу".

Уильям согласился на операцию, и 21 августа его забрали в операционную для проведения ручной лапароскопической спленэктомии, во время которой медики должны были удалить ему селезенку.

Но доктор Шакновски обвиняется в том, что он ошибочно удалил ему печень. Зарзаур Лоу утверждает, что при этом хирург разорвал кровеносные сосуды, которые были соединены с органом – в результате чего Уильям потерпел "немедленную и катастрофическую кровопотерю, повлекшую смерть".

Хирург сообщил Беверли, что селезенка ее мужа была "столь больной, стала в четыре раза больше обычной и переместилась на другую сторону тела".

Вскрытие показало, что на селезенке Уильяма появилась небольшая киста, которая, как полагают, была причиной боли, из-за которой он обратился за медицинской помощью во Флориду. Беверли говорит, что сейчас она выполняет миссию, чтобы добиться "справедливости" для своего покойного мужа.

В заявлении, распространенном через ее юридическую команду, вдова сказала: "Мой муж умер беспомощным на операционном столе доктора Шакновски. Я не хочу, чтобы еще кто-то умер из-за его некомпетентности в больнице, которая должна была знать или знала, что он раньше допускал грубые хирургические ошибки, изменивших жизнь".

Беверли и Уильям Брайаны / Фото: Facebook/Zarzaur Law

Доктор Шакновски не был привлечен к уголовной ответственности и не имеет никаких дисциплинарных дел или публичных жалоб в своем досье, сообщает Miami Herald. Однако Беверли надеется, что против него будет возбуждено гражданское и уголовное производство, объясняя, что намерена подать иск после досудебного процесса.

Больница подтвердила, что начала расследование смерти Уильяма.

Напомним, 13-летняя дочь хирурга незаконно просверлила отверстие в черепе пациента. Стало известно, чем это закончилось.

Читайте также: