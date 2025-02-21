Мужчина случайно обнаружил, что живет с половиной мозга – фото

Пациент обратился в больницу после того, как страдал на распространенный симптом.

Француз обнаружил, что живет с половиной мозга. Открытие поставило в тупик ученых, которым пришлось переоценить то, что мы знаем о мозге и его связи с остальным телом.

Об этом пишет Unilad.

Сначала 44-летний мужчина обратился к врачам после того, как заметил легкую боль и слабость в ноге в течение примерно двух недель, поэтому хотел убедиться, что это не было слишком серьезным.

Боль в ноге – очень распространенное явление, и его часто связывают с перенапряжением мышц, артритом или с проблемами, которые трудно заметить, как в этом случае.

Впрочем, он узнал, что у него не хватает более половины мозга. Череп мужчины был фактически заполнен жидкостью, а вот мозговой ткани остался лишь тонкий слой. Это состояние даже называется – гидроцефалия.

Мужчина живет с половиной мозга / Фото: Feuillet et al./The Lancet

Когнитивный психолог Аксель Клиреманс объяснил: "Он жил нормальной жизнью. У него есть семья. Он работает. Его IQ был протестирован на момент его жалобы. Оказалось, что он составляет 84, что немного ниже нормального диапазона... Следовательно, этот человек не умный".

Мужчина прожил всю свою жизнь, не думая, что с ним что-то не так. Врачи считают, что большая часть его мозга медленно разрушалась в течение 30 лет из-за накопления жидкости в мозге из-за его состояния.

Интересно, что ему поставили этот диагноз еще в детстве и лечили с помощью стента, но его удалили, когда ему было 14 лет, и с тех пор большая часть его мозга, похоже, была размыта.

Напомним, в животе новорожденного ребенка обнаружили близнецов. Очень редкое состояние случается только в одном случае на 500 000 родов.

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