Мужчина случайно вдохнул суперклей: врачи обнаружили в его лёгких нечто странное

Мужчина вдохнул суперклей: что врачи обнаружили в его лёгких / © Credits

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В Бельгии медики обнаружили необычное образование в лёгких у 40-летнего мужчины, который случайно вдохнул суперклей. Сначала врачи заподозрили рак, однако дальнейшие обследования выявили совершенно иную причину этих изменений.

Об этом сообщило издание Gizmodo.

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Сначала пациент даже не подозревал об изменениях в лёгких. В больницу он обратился с жалобами на острую боль в животе. Обследование подтвердило наличие камней в почках, однако на снимках врачи заметили ещё одну аномалию — узелок в лёгком.

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Несмотря на то, что мужчина никогда не курил, врачи не исключали онкологического заболевания. Впрочем, дальнейшая диагностика опровергла эти опасения. Вместо злокачественной опухоли специалисты обнаружили пневматоцеле — полость с тонкими стенками, внутри которой скапливается газ.

Такой диагноз удивил врачей, ведь подобные изменения обычно наблюдаются у младенцев. У взрослых они могут возникать в результате инфекционных заболеваний или повреждения легких. Однако ничего подобного в анамнезе пациента не было.

Возможное объяснение нашлось после разговора с мужчиной. Он рассказал, что незадолго до обращения за медицинской помощью случайно вдохнул суперклей. Специалисты предположили, что постороннее вещество, попавшее в дыхательные пути, могло спровоцировать образование пневматоцеле.

В то же время врачи не смогли окончательно доказать эту связь, поскольку для исключения других причин потребовалась бы биопсия легочной ткани.

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Несмотря на необычный диагноз, врачи ограничились периодическими обследованиями, чтобы убедиться, что образование не представляет опасности.

Особенность этого случая заключается ещё и в том, что пневматоцеле обычно исчезают самостоятельно. Однако у бельгийца полость сохранялась не менее девяти лет, хотя за это время не вызвала заметных осложнений.

«Хотя пневматоцеле редко встречается у взрослых, авторы надеются, что их доклад показывает, что аспирация клея может быть одной из возможных причин. И они отмечают, что это состояние можно лечить консервативно с помощью мониторинга», — говорится в статье.

Напомним, средняя температура тела человека за последние 150 лет заметно снизилась. Учёные установили, что сегодня она может составлять около 36,4 °C, и объяснили, с чем связаны такие изменения.

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