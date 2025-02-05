Мужчина страдает аллергией на собственные оргазмы: шокирующие последствия

Существуют довольно необычные состояния и проблемы со здоровьем, в частности, случай пищевого отравления пениса у мужчины, который является первым в мире. Но сейчас новое исследование показало, что у мужчины "аллергия на собственные оргазмы" после того, как ученые глубже изучили источник его довольно необычного заболевания.

Как сообщает Unilad, 22-летний израильтянин страдает состоянием, известным как синдром после оргазма (POIS), который, как считают, вызван аллергической реакцией на белок, выделяемый иммунной системой, когда мужчина достигает кульминации.

Некоторые из симптомов, которые мужчина испытывал с 14 лет, содержат усталость, боли в мышцах и слезотечение.

Дискомфортные симптомы возникали после секса, мастурбации или даже после эротических снов – то есть мужчина иногда не мог контролировать, когда эти симптомы появятся.

Заболевание POIS невероятно редкое, по некоторым данным, им страдают лишь 50 человек во всем мире, а это означает, что мужчина был крайне озадачен своими постоянными симптомами.

А после того, как болезнь сделала для него невозможным сохранение отношений, в дополнение к симптомам депрессии и тревоги в течение нескольких лет, молодой человек решил обратиться к врачу.

Потенциальное лечение POIS

После установления диагноза дела мужчины, казалось бы, пошли лучше, ведь медики, похоже, совершили прорыв в лечении редкого заболевания.

Врачи назначили мужчине омализумаб, который вводится под кожу и обычно назначается пациентам, страдающим хронической крапивницей, аллергией и астмой.

Однако лечение POIS, которое было открыто только 20 лет назад, является крайней мерой и означает, что мужчине приходится делать себе инъекцию всякий раз, когда он собирается заняться сексом или мастурбацией.

Исследование, опубликованное в American Journal of Case Reports, объясняет это: "Омализумаб можно рассматривать для лечения пациентов с аллергическими симптомами и симптомами, которые не поддаются контролю с помощью других препаратов, даже при отсутствии положительного кожного теста на сперму. Меньшие дозы могут быть неэффективными".

И, похоже, это было успешным – согласно исследованию, семь месяцев приема инъекции полностью лишили его симптомов.

В конце концов, как показало исследование, он смог нормально заниматься сексом и мастурбировать: "Пока принимая омализумаб, пациент не имеет никаких симптомов и чувствует себя комфортно, занимаясь сексуальной активностью".

Напомним, мужчина с самым большим в мире пенисом рассказал, как скрывает свой гигантский орган. Он прибегает к определенным уловкам в выборе наряда.

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