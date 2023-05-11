Мужчина страдает от сотни оргазмов в день после травмы: что с ним произошло

Американец Дейл Декер испытывает около 100 оргазмов в день, каждый из которых неприятен.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Житель штата Висконсин страдает редким расстройством постоянного генитального возбуждения (PGAD). Он стал первым человеком, рассказавшим о своем опыте.

Декер поделился, что это состояние возникло в 2012 году после травмы спины, которая привела к повреждению тазового нерва.

Мужчина не выходил из дома на протяжении многих лет, опасаясь, что он испытает публичный оргазм, заставлявший его сгибаться от дискомфорта.

"Представьте, что вы стоите на коленях на похоронах своего отца рядом с его гробом, прощаетесь с ним, а затем получаете девять оргазмов прямо там. Пока вся твоя семья стоит за тобой. Это заставляет вас никогда не хотеть другого оргазма, пока вы живете. Также это произошло со мной в продуктовом магазине, и когда все закончилось, около 150 человек смотрели на меня — зачем выходить из дома, когда что-то подобное может произойти", — рассказывал мужчина.

Дейл признался, что PGAD лишает его возможности обеспечивать семью. А супруга мужчины поделилась, что это состояние заставляло их время от времени спать в разных кроватях, и они не занимаются сексом.

Дейл Декер с женой / Фото: dailymail.co.uk

Настоящее количество людей, страдающих PGAD, неизвестно. Исследователи говорят, что это может затронуть один процент населения.

Точная причина состояния неизвестна, хотя были некоторые сообщения, предусматривающие, что причиной может быть препарат для лечения симптомов болезни Паркинсона, называемого разагилином.

Другое исследование показало, что это состояние может быть вызвано кистами Тарлова, заполненными жидкостью мешочками, возникающими в результате травмы, обычно выявляемой в нижней части позвоночника на так называемом корне крестцового нерва. Эти нервы получают электрические сигналы от мозга и передают эти инструкции мочевому пузырю, толстой кишке и гениталиям.

В исследовании 2012 года, опубликованном в Journal of Sexual Medicine, использовались результаты МРТ, чтобы показать, что более 66 процентов женщин, имеющих симптомы PGAD, также имели кисту Тарлова.

Лечение PGAD варьируется в каждом конкретном случае, но может помочь физиотерапия, направленная на укрепление тазового дна, а также сеансы с сексопатологом.

Напомним, ранее 62-летняя женщина откровенно рассказала о сексе во время менопаузы. Ведущая подкаста Sex Advice for Seniors призналась, что ее лучший секс был в 40, но сейчас она также получает удовольствие в постели.

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