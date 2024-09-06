Мужчина так много пил алкоголя, что его пенис сгнил: фото, подробности

Причиной была гангрена, развившаяся из-за чрезмерного употребления алкоголя.
Мужчине пришлось ампутировать пенис из-за гангрены, возникшей вследствие чрезмерного употребления алкоголя.
Об этом сообщает Daily Star.
История этого мужчины началась довольно невинно: он был обычным пьяницей, любившим выпить рюмочку-другую на ночь. Однако со временем его пьянство приобрело угрожающие масштабы, превратившись в ежедневную рутину, что отрицательно сказалось на его здоровье.
Его тело, когда-то устойчивое, начало разрушаться, а иммунная система ослабла, что сделало его более уязвимым к инфекциям.
65-летний мужчина обратился в отделение неотложной помощи с температурой 39°C и "значительным" хрустом в лобковой кости. У него также были "обильные гнойные, зеленоватые и зловонные выделения из уретры и кожи промежности, мошонки и прямой кишки".
В журнале Urology Case Reports врачи написали, что у него "полный некроз полового члена".
В один роковой день, казалось бы, незначительная инфекция ухудшилась и переросла в гангрену. Это коварное состояние, характеризующееся отмиранием тканей, быстро распространялось по его телу, в конце концов достигнув критической стадии, известной как гангрена Фурнье.
Эта агрессивная форма гангрены может привести к сепсису – опасному для жизни состоянию, которое может вызвать отказ органов.
Инфекция вызвала закупорку уретры, препятствующую мочеиспусканию.
Несмотря на немедленное медицинское вмешательство, в том числе антибиотики, инсулин и переливание крови, гангрена продолжала прогрессировать.
Врачи боролись за сдерживание инфекции, но повреждения были слишком большими. Не осталось ни одной жизнеспособной ткани, чтобы спасти его член, и полная ампутация стала единственным вариантом.
Испытание мужчины стало суровым напоминанием о разрушительных последствиях чрезмерного употребления алкоголя. Его история служит назидательным примером, подчеркивая важность ведения здорового образа жизни и обращения к врачу при первых признаках недуга.
Утрата значительной части тела стала глубоким физическим и эмоциональным ударом, но стойкость и решительность мужчины позволили ему преодолеть это испытание и восстановить свою жизнь.
Напомним, мотоциклист, потерявший пенис в результате аварии, откровенно ответил на популярные вопросы. Он поделился, как это повлияло на его жизнь и жену.
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