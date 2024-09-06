Мужчина так много пил алкоголя, что его пенис сгнил: фото, подробности

Мужчине пришлось ампутировать пенис из-за гангрены, возникшей вследствие чрезмерного употребления алкоголя.

Об этом сообщает Daily Star.

История этого мужчины началась довольно невинно: он был обычным пьяницей, любившим выпить рюмочку-другую на ночь. Однако со временем его пьянство приобрело угрожающие масштабы, превратившись в ежедневную рутину, что отрицательно сказалось на его здоровье.

Его тело, когда-то устойчивое, начало разрушаться, а иммунная система ослабла, что сделало его более уязвимым к инфекциям.

65-летний мужчина обратился в отделение неотложной помощи с температурой 39°C и "значительным" хрустом в лобковой кости. У него также были "обильные гнойные, зеленоватые и зловонные выделения из уретры и кожи промежности, мошонки и прямой кишки".

В журнале Urology Case Reports врачи написали, что у него "полный некроз полового члена".

Страсть мужчины к выпивке привела к резкому ухудшению его здоровья / Фото: Urology Case Reports

В один роковой день, казалось бы, незначительная инфекция ухудшилась и переросла в гангрену. Это коварное состояние, характеризующееся отмиранием тканей, быстро распространялось по его телу, в конце концов достигнув критической стадии, известной как гангрена Фурнье.

Эта агрессивная форма гангрены может привести к сепсису – опасному для жизни состоянию, которое может вызвать отказ органов.

Инфекция вызвала закупорку уретры, препятствующую мочеиспусканию.

Несмотря на немедленное медицинское вмешательство, в том числе антибиотики, инсулин и переливание крови, гангрена продолжала прогрессировать.

Жизнеспособной ткани для спасения его пениса не осталось, и единственным вариантом стала полная ампутация / Фото: Urology Case Reports

Врачи боролись за сдерживание инфекции, но повреждения были слишком большими. Не осталось ни одной жизнеспособной ткани, чтобы спасти его член, и полная ампутация стала единственным вариантом.

Испытание мужчины стало суровым напоминанием о разрушительных последствиях чрезмерного употребления алкоголя. Его история служит назидательным примером, подчеркивая важность ведения здорового образа жизни и обращения к врачу при первых признаках недуга.

Утрата значительной части тела стала глубоким физическим и эмоциональным ударом, но стойкость и решительность мужчины позволили ему преодолеть это испытание и восстановить свою жизнь.

Напомним, мотоциклист, потерявший пенис в результате аварии, откровенно ответил на популярные вопросы. Он поделился, как это повлияло на его жизнь и жену.

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