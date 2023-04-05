Мужчина умер от бешенства после того, как летучая мышь покусала его посреди ночи в постели

Мужчина в Миннесоте, США, проснулся посреди ночи и обнаружил, что летучая мышь кусает его за руку.

Несмотря на получение медицинской помощи, он скончался от бешенства спустя несколько месяцев после появления симптомов. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Инцидент произошел 27 июля в 2020 году.

По сообщениям представителей здравоохранения США, 84-летний мужчина отбросил животное и вымыл руки с мылом перед тем, как вернуться в постель к жене. Затем пара получила постконтактную профилактику (ПКП) от бешенства, включая серию вакцин против болезни и инъекции антител.

Но в январе в 2021 году мужчина трижды возвращался в больницу после того, как начал жаловаться на сильную боль в правой половине лица и обильное слезотечение. На момент последнего визита его мучила ночная потливость, паралич лицевого нерва и боль в левом ухе, а правый глаз покраснел.

Согласно новому отчету, опубликованному в Журнале клинических инфекционных заболеваний, он перенес энцефалит — сильный отек головного и спинного мозга — и скончался через 15 дней.

Тестирование показало, что у него развилось бешенство, идентичное тому, которое было у летучей мыши, которая его укусила.

Представители здравоохранения заявили, что это был первый зарегистрированный в США случай смерти пациента от бешенства после получения профилактического лечения "своевременно и должным образом".

Эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Стейси Хольцбауэр сказала, что в отчете рассказывается история о "первом зарегистрированном провале лечения бешенства в западном полушарии".

Но CDC добавил, что проблемы могли возникнуть из-за невыявленного состояния иммунитета, что делает вакцины менее эффективными. У мужчины также был ряд сопутствующих заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, диабет 2 типа, высокое кровяное давление, проблемы с почками и увеличенная простата.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире от бешенства умирает 59 тысяч человек.

Напомним, на Волыни кот с бешенством покусал людей. Травмированные проходят лечение, а в нескольких деревнях объявили карантин.

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