Мужчина умер от бешенства после того, как летучая мышь покусала его посреди ночи в постели

Несмотря на лечение, 84-летний мужчина ушел из жизни.
Мужчина в Миннесоте, США, проснулся посреди ночи и обнаружил, что летучая мышь кусает его за руку.
Несмотря на получение медицинской помощи, он скончался от бешенства спустя несколько месяцев после появления симптомов. Об этом пишет dailystar.co.uk.
Инцидент произошел 27 июля в 2020 году.
По сообщениям представителей здравоохранения США, 84-летний мужчина отбросил животное и вымыл руки с мылом перед тем, как вернуться в постель к жене. Затем пара получила постконтактную профилактику (ПКП) от бешенства, включая серию вакцин против болезни и инъекции антител.
Но в январе в 2021 году мужчина трижды возвращался в больницу после того, как начал жаловаться на сильную боль в правой половине лица и обильное слезотечение. На момент последнего визита его мучила ночная потливость, паралич лицевого нерва и боль в левом ухе, а правый глаз покраснел.
Согласно новому отчету, опубликованному в Журнале клинических инфекционных заболеваний, он перенес энцефалит — сильный отек головного и спинного мозга — и скончался через 15 дней.
Тестирование показало, что у него развилось бешенство, идентичное тому, которое было у летучей мыши, которая его укусила.
Представители здравоохранения заявили, что это был первый зарегистрированный в США случай смерти пациента от бешенства после получения профилактического лечения "своевременно и должным образом".
Эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Стейси Хольцбауэр сказала, что в отчете рассказывается история о "первом зарегистрированном провале лечения бешенства в западном полушарии".
Но CDC добавил, что проблемы могли возникнуть из-за невыявленного состояния иммунитета, что делает вакцины менее эффективными. У мужчины также был ряд сопутствующих заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, диабет 2 типа, высокое кровяное давление, проблемы с почками и увеличенная простата.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире от бешенства умирает 59 тысяч человек.
Напомним, на Волыни кот с бешенством покусал людей. Травмированные проходят лечение, а в нескольких деревнях объявили карантин.
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