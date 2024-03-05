Мужчина умер от передозировки витамином D: известно, какой уровень был в организме

Эксперты бьют тревогу после того, как мужчина недавно умер от передозировки витамином D.

Об этом пишет nypost.com.

89-летний Дэвид Митченер скончался в пригороде Лондона, Англия, после приема высоких доз добавки в течение девяти месяцев до смерти.

Члены местного медицинского сообщества теперь пользуются возможностью предупредить общественность о рисках приема обычных добавок, риски которых, по их словам, не часто хорошо рекламируются.

"На упаковке не было никаких предупреждений, подробно описывающих конкретные риски или побочные эффекты приема добавок с витамином D", — написал коронер Джонатан Стивенс в своем официальном отчете. "По моему мнению, существует риск того, что в будущем произойдет смерть, если не будут приняты меры".

Сообщается, что у умершего был зафиксирован максимально высокий уровень витамина D в организме. Вскрытие показало, что уровень витамина D у него составлял 380, "максимальный уровень, зафиксированный лабораторией". Гарвард рекомендует взрослым поддерживать уровень 30, чтобы обеспечить достаточность.

Витамин D

Относительно дозировки рекомендованная доза для большинства взрослых составляет 600 международных единиц (МЕ). По данным клиники Майо, прием 60 000 или более МЕ в день в течение нескольких месяцев может вызвать передозировку.

Митченер впервые попал в больницу с гиперкальциемией или высоким содержанием кальция в организме. По данным клиники Майо, это обычно вызвано высоким уровнем витамина D.

Избыток D был не единственной причиной смерти в списке – коронер также назвал застойную сердечную недостаточность, ХПН, гиперкальциемию и ишемическую болезнь сердца – когда кровь больше не эффективно поступает в орган.

Однако из-за выявленных высоких концентраций витамина D коронер предупредил, что "витаминные добавки могут иметь потенциально очень серьезные риски и побочные эффекты при избытке".

"Текущие требования к маркировке пищевых продуктов не требуют, чтобы эти риски и побочные эффекты были указаны на упаковке", — добавил он об "отсутствии соответствующих предупреждений и указаний по поводу дозировки".

Напомним, мужчина больше не может иметь детей из-за роковой ошибки хирургов. Он обратился к медикам из-за кардинально другой проблемы.

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