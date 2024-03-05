Мужчина умер от передозировки витамином D: известно, какой уровень был в организме

Медики предупреждают, что риск передозировки реален.
Эксперты бьют тревогу после того, как мужчина недавно умер от передозировки витамином D.
Об этом пишет nypost.com.
89-летний Дэвид Митченер скончался в пригороде Лондона, Англия, после приема высоких доз добавки в течение девяти месяцев до смерти.
Члены местного медицинского сообщества теперь пользуются возможностью предупредить общественность о рисках приема обычных добавок, риски которых, по их словам, не часто хорошо рекламируются.
"На упаковке не было никаких предупреждений, подробно описывающих конкретные риски или побочные эффекты приема добавок с витамином D", — написал коронер Джонатан Стивенс в своем официальном отчете. "По моему мнению, существует риск того, что в будущем произойдет смерть, если не будут приняты меры".
Сообщается, что у умершего был зафиксирован максимально высокий уровень витамина D в организме. Вскрытие показало, что уровень витамина D у него составлял 380, "максимальный уровень, зафиксированный лабораторией". Гарвард рекомендует взрослым поддерживать уровень 30, чтобы обеспечить достаточность.
Относительно дозировки рекомендованная доза для большинства взрослых составляет 600 международных единиц (МЕ). По данным клиники Майо, прием 60 000 или более МЕ в день в течение нескольких месяцев может вызвать передозировку.
Митченер впервые попал в больницу с гиперкальциемией или высоким содержанием кальция в организме. По данным клиники Майо, это обычно вызвано высоким уровнем витамина D.
Избыток D был не единственной причиной смерти в списке – коронер также назвал застойную сердечную недостаточность, ХПН, гиперкальциемию и ишемическую болезнь сердца – когда кровь больше не эффективно поступает в орган.
Однако из-за выявленных высоких концентраций витамина D коронер предупредил, что "витаминные добавки могут иметь потенциально очень серьезные риски и побочные эффекты при избытке".
"Текущие требования к маркировке пищевых продуктов не требуют, чтобы эти риски и побочные эффекты были указаны на упаковке", — добавил он об "отсутствии соответствующих предупреждений и указаний по поводу дозировки".
Напомним, мужчина больше не может иметь детей из-за роковой ошибки хирургов. Он обратился к медикам из-за кардинально другой проблемы.
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