Мужчина умер после длительного использования термочашки: что произошло

Термочашка / © Фото из открытых источников

Реклама

В Тайване мужчина умер в результате отравления свинцом после почти 20 лет ежедневного использования одной и той же термочашки для горячего кофе. Врачи назвали этот случай оговоркой для всех, кто годами пользуется старыми бутылками или термокружками.

Об этом пишет Oddity Central.

Погибшему было около 50 лет, он имел более 30 лет водительского стажа. Однажды по дороге на работу мужчина врезался автомобилем в магазин, не пытаясь затормозить. Первые спасатели обнаружили его дезориентированным, а последующие обследования показали тяжелую анемию, атрофию коры головного мозга и нарушение функции почек. Пациента перевели в нефрологическое отделение для углубленной диагностики.

Реклама

Нефролог Хун Юн-Сян впоследствии рассказал об этом случае в телевизионной программе на Тайване, использовав его в качестве примера опасности длительного использования одних и тех же емкостей для напитков. Он призвал людей регулярно менять бутылки для воды и термочашки.

При выяснении причин ухудшения состояния врачи узнали, что мужчина в последнее время постоянно испытывал усталость, а его вкусовые ощущения изменились — еда часто казалась ему недостаточно соленой. Совокупность симптомов указывала на вероятное отравление свинцом, что потом подтвердили анализы крови.

Ища источник токсина, медики выяснили, что пациент почти два десятилетия пользовался одним и тем же термосом для кофе. Внутренний слой сосуда со временем заржавел и, как выяснилось, каждый день выделял свинец в кислую среду напитка.

Впоследствии у мужчины начали развиваться дегенеративные симптомы, похожие на деменцию, а состояние здоровья продолжало ухудшаться. Позже он заболел аспирационной пневмонией из-за удушья и умер примерно через год после дорожно-транспортного происшествия.

Реклама

Врачи предупреждают, что кислые или щелочные напитки – в частности фруктовые соки, кофе, чай и традиционные китайские лекарства – могут повышать риск вымывания тяжелых металлов из старых или поврежденных термочашек, если напитки длительно находятся внутри. Хун Юн-Сян советует регулярно проверять состояние таких емкостей и своевременно их заменять во избежание серьезных, а иногда и смертельных осложнений для здоровья.

Напомним, пациенту пришлось разрезать живот из-за 17-сантиметрового картофеля.