Мужчина умер после употребления популярной "натуральной" добавки

Популярная среди американцев «натуральная» добавка оказалась в центре внимания после того, как Джордан МакКиббен из США трагически умер, приняв ее. Речь идет о кратоме, который позиционируют как природное средство для облегчения боли, кашля, диареи, тревожных состояний, депрессии, а также для борьбы с опиоидной зависимостью и ее симптомами.

Об этом пишет LadBible.

Сегодня продвижение лекарств и добавок — обычное дело: все больше людей, даже без медицинских показаний, начинают принимать различные препараты под влиянием рекламы в Интернете, на телевидении и в соцсетях.

Особенно настораживает тенденция продвижения средств для похудения среди блогеров и звезд. Кроме того, в моде — жевательные витамины, «лечебные» растения или грибы, которые активно демонстрируют звезды в своих профилях, создавая образ «здорового тренда».

Одним из таких средств, которое приобрело популярность в США, стал кратом. Его позиционируют как природное средство для облегчения боли, кашля, диареи, тревожных состояний, депрессии, а также для борьбы с опиоидной зависимостью и ее симптомами. Но вместе с этим кратом имеет серьезные риски для здоровья.

История Джордана МакКиббена

К предостережениям присоединилась и мать Джордана МакКиббена — мужчины, который умер в 2022 году после того, как добавил в лимонад столовую ложку порошкового кратома.

37-летний Джордан как раз готовил ужин для своей семьи, когда его нашли без сознания в ванной комнате. Несмотря на то, что его мать, Маулдин, пыталась оказать первую помощь и сделала искусственное дыхание, спасти мужчину не удалось.

После смерти сына женщина обратилась к обществу с решительным предупреждением об опасности этого вещества.

«Я потеряла сына. Я потеряла внуков, которых могла бы иметь. Я больше не увижу, как он идет к алтарю, не стану свидетелем его жизни, как вижу жизнь своих других детей. Я потеряла возможность наслаждаться этими годами с ним», — поделилась горем мама умершего мужчины.

Джордан МакКиббен, который умер после употребления кратома

Побочные эффекты кратома

Как сообщает клиника Mayo Clinic, это средство является «опасным и неэффективным». Среди его возможных побочных действий:

сухость во рту,

тошнота и рвота,

запоры,

повреждение печени,

боль в мышцах,

высокое артериальное давление.

Также кратом может влиять на психику и нервную систему:

судороги,

галлюцинации,

сонливость,

затрудненное дыхание.

Известно также о многочисленных смертельных случаях, которые связывают именно с употреблением кратома в США.

Предупреждение об опасности кратома от регуляторов

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) призывает отказаться от употребления кратома из-за угрозы для здоровья. А Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) определяет кратом как «вещество, вызывающее беспокойство».

Несмотря на это, препарат до сих пор свободно продается на многих заправках в США. В отличие от Соединенных Штатов, Великобритания еще в 2016 году запретила продажу, импорт и экспорт кратома, внеся его в список веществ, запрещенных Законом о психоактивных субстанциях.

«Кратом не является пригодным для использования в качестве диетической добавки. FDA и в дальнейшем будет предостерегать общественность относительно его применения в лечебных целях», — заявили в американском Управлении по борьбе с наркотиками.

