Мужчина умер после употребления популярной "натуральной" добавки
Употребление кратома, который позиционируют как природное средство, может иметь серьезные последствия для здоровья, вплоть до летальных. Новая история смерти от этой добавки поразила США.
Популярная среди американцев «натуральная» добавка оказалась в центре внимания после того, как Джордан МакКиббен из США трагически умер, приняв ее. Речь идет о кратоме, который позиционируют как природное средство для облегчения боли, кашля, диареи, тревожных состояний, депрессии, а также для борьбы с опиоидной зависимостью и ее симптомами.
Об этом пишет LadBible.
Сегодня продвижение лекарств и добавок — обычное дело: все больше людей, даже без медицинских показаний, начинают принимать различные препараты под влиянием рекламы в Интернете, на телевидении и в соцсетях.
Особенно настораживает тенденция продвижения средств для похудения среди блогеров и звезд. Кроме того, в моде — жевательные витамины, «лечебные» растения или грибы, которые активно демонстрируют звезды в своих профилях, создавая образ «здорового тренда».
Одним из таких средств, которое приобрело популярность в США, стал кратом. Его позиционируют как природное средство для облегчения боли, кашля, диареи, тревожных состояний, депрессии, а также для борьбы с опиоидной зависимостью и ее симптомами. Но вместе с этим кратом имеет серьезные риски для здоровья.
История Джордана МакКиббена
К предостережениям присоединилась и мать Джордана МакКиббена — мужчины, который умер в 2022 году после того, как добавил в лимонад столовую ложку порошкового кратома.
37-летний Джордан как раз готовил ужин для своей семьи, когда его нашли без сознания в ванной комнате. Несмотря на то, что его мать, Маулдин, пыталась оказать первую помощь и сделала искусственное дыхание, спасти мужчину не удалось.
После смерти сына женщина обратилась к обществу с решительным предупреждением об опасности этого вещества.
«Я потеряла сына. Я потеряла внуков, которых могла бы иметь. Я больше не увижу, как он идет к алтарю, не стану свидетелем его жизни, как вижу жизнь своих других детей. Я потеряла возможность наслаждаться этими годами с ним», — поделилась горем мама умершего мужчины.
Побочные эффекты кратома
Как сообщает клиника Mayo Clinic, это средство является «опасным и неэффективным». Среди его возможных побочных действий:
сухость во рту,
тошнота и рвота,
запоры,
повреждение печени,
боль в мышцах,
высокое артериальное давление.
Также кратом может влиять на психику и нервную систему:
судороги,
галлюцинации,
сонливость,
затрудненное дыхание.
Известно также о многочисленных смертельных случаях, которые связывают именно с употреблением кратома в США.
Предупреждение об опасности кратома от регуляторов
Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) призывает отказаться от употребления кратома из-за угрозы для здоровья. А Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) определяет кратом как «вещество, вызывающее беспокойство».
Несмотря на это, препарат до сих пор свободно продается на многих заправках в США. В отличие от Соединенных Штатов, Великобритания еще в 2016 году запретила продажу, импорт и экспорт кратома, внеся его в список веществ, запрещенных Законом о психоактивных субстанциях.
«Кратом не является пригодным для использования в качестве диетической добавки. FDA и в дальнейшем будет предостерегать общественность относительно его применения в лечебных целях», — заявили в американском Управлении по борьбе с наркотиками.
Заметим, таблетки, порошки и жевательные витамины, обещающие сияющую кожу, сильный иммунитет и крепкий сон, заполнили полки аптек и маркетплейсов. Однако не каждая добавка действительно полезна — а многие из них вообще не являются необходимыми. Диетолог поделился пятью ключевыми вещами, которые стоит учесть перед тем, как делать покупку.