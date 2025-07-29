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Мужчина в Японии попал в больницу после чистки зубов: что произошло
Простая утренняя рутина едва не стоила японцу жизни. Из-за обморока он получил редкую травму горла.
В Японии 50-летнего мужчину госпитализировали с редкой травмой после того, как он потерял сознание во время чистки зубов.
Об этом сообщило издание Gizmodo со ссылкой на отчет Токийской университетской больницы.
Согласно отчету, мужчина обратился к медикам с жалобами на боль в горле. Он вспомнил, что недавно потерял сознание во время гигиенической процедуры, и зубная щетка, вероятно, поранила ему ротовую полость.
При осмотре врачи обнаружили ссадину на мягком небе, а компьютерная томография показала опасное последствие — ретрофарингеальную эмфизему, то есть скопление воздуха в области за горлом. Такое состояние может вызвать опасные осложнения: от бактериальных инфекций в грудной клетке до инсульта.
Пациента немедленно госпитализировали и назначили курс антибиотиков. Через шесть дней его выписали без осложнений.
Медики отметили: хотя травмы от зубных щеток чаще случаются у детей, взрослые также могут пострадать — особенно в результате обморока или неправильного использования. Известны и другие случаи: например, в 2023 году другой мужчина из Японии упал так, что зубная щетка застряла в горле.
Врачи советуют в подобных случаях обязательно проводить визуализацию и госпитализировать пострадавших хотя бы на несколько дней для мониторинга возможных осложнений.
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