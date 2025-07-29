Мужчина в Японии попал в больницу после чистки зубов: что произошло

Зубная щетка / © unsplash.com

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В Японии 50-летнего мужчину госпитализировали с редкой травмой после того, как он потерял сознание во время чистки зубов.

Об этом сообщило издание Gizmodo со ссылкой на отчет Токийской университетской больницы.

Согласно отчету, мужчина обратился к медикам с жалобами на боль в горле. Он вспомнил, что недавно потерял сознание во время гигиенической процедуры, и зубная щетка, вероятно, поранила ему ротовую полость.

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При осмотре врачи обнаружили ссадину на мягком небе, а компьютерная томография показала опасное последствие — ретрофарингеальную эмфизему, то есть скопление воздуха в области за горлом. Такое состояние может вызвать опасные осложнения: от бактериальных инфекций в грудной клетке до инсульта.

Пациента немедленно госпитализировали и назначили курс антибиотиков. Через шесть дней его выписали без осложнений.

Медики отметили: хотя травмы от зубных щеток чаще случаются у детей, взрослые также могут пострадать — особенно в результате обморока или неправильного использования. Известны и другие случаи: например, в 2023 году другой мужчина из Японии упал так, что зубная щетка застряла в горле.

Врачи советуют в подобных случаях обязательно проводить визуализацию и госпитализировать пострадавших хотя бы на несколько дней для мониторинга возможных осложнений.

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Напомним, хирург рассказала, как выбрать идеальную обувь. Она порекомендовала, что стоит выбирать не слишком плоскую подошву, а каблуки лучше носить 2-6 см с удобным подъемом.