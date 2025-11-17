Мужчина заблокировал телефон на 30 дней: как это повлияло на его мозг

Мужчина со смартфоном / © pexels.com

Американский создатель контента Эндрю Файнштейн провел эксперимент, закрыв свой телефон в сейфе на 30 дней, и результаты сканирования мозга оказались ошеломляющими.

Об этом сообщает Lad Bible.

Файнштейн, который на месяц поместил свой смартфон в сейф, после завершения эксперимента зафиксировал разительные изменения в своем состоянии. Ютубер, который прошел сканирование мозга до и после эксперимента, заметил значительные изменения в своей мозговой активности.

Мужчина получил неутешительные результаты во время первого обследования — уровень концентрации у него оказался одним из самых низких. Сканирование также показало дисбаланс нейронной активности: синие и желтые зоны свидетельствовали о чрезмерно низкой или высокой активности (зеленый — оптимальный показатель). Эти отклонения наблюдались в участках мозга, отвечающих за социальную тревожность, сон и депрессивные состояния — проблемы, которые могут усугубляться из-за чрезмерного пользования смартфоном.

Несмотря на то, что жизнь без телефона вызывала определенные трудности — вроде повышенной тревоги во время болезни и путешествий, где смартфон был бы удобным помощником — состояние блогера заметно улучшилось.

В конце эксперимента врач охарактеризовал прогресс как «лучший, который он когда-либо видел». Результаты тестов, входящих в комплексный мозговой анализ, значительно повысились, в частности в сферах устойчивого внимания и контроля импульсов.

К слову, ранее редактор Woman&Home Элла Дав провела эксперимент, отказавшись от смартфона на три дня. На второй день детокса Элла чувствовала себя бодрее, начала больше времени проводить с мужем. Проведенное офлайн время помогло снизить уровень гормона стресса кортизола. После эксперимента женщина сделала вывод, что стала спокойнее, лучше спит и чувствует большую связь с близкими, научившись ценить замедление и наслаждение моментом.