Мужчина заболел пищевым отравлением в пенисе: что известно о первом в мире случае

В Ливане медики задокументировали первый в мире случай пищевого отравления в пенисе.

Об этом сообщает LADbible.

Половой орган 38-летнего мужчины стал токсичным вскоре после интимной близости с супругой. В этой саге также удивительным образом был замешан неохлажденный рис.

После того, как его мучил ряд симптомов в нижней части тела в течение большей части недели, мужчина решил обратиться к врачу. Он пошел к урологам после того, как покраснение, отек и струпья на его половом члене продолжали появляться. Медики были еще больше озадачены, когда он обнаружил, что все это началось после того, как он перенес приступ сильной диареи и рвоты.

Врачи Медицинского центра Американского университета в Бейруте решили взять мазок с члена пациента, чтобы проверить его наличие инфекции. Дальнейшее исследование выявило наличие бактерии, известной как бацилла цереус, на его мужском органе. Это пищевой патоген, обычно содержащийся в рисе, крупах, специях, молоке и сливках, которые слишком долго сохранялись при комнатной температуре.

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Бацилла цереус производит споры, которые выдерживают тепловую обработку и быстро растет при комнатной температуре, производя токсины, что приводит к болезни, диарее, боли в желудочно-кишечном тракте и тошноте.

После того, как врачи разобрались с этим странным случаем пищевого отравления, они решили, что мужчина, вероятно, заразился бактериальной инфекцией на своем пенисе после эпизода диареи и рвоты, наступивших почти сразу после того, как он закончил "энергичный секс" со своей женой.

Во время полового акта вирусы и бактерии могут легче перемещаться между телами из-за разрывов в коже. Медики пришли к выводу, что бацилла цереус каким-то образом непосредственно контактировала с его интимной зоной. Однако, похоже, виной всему было блюдо с рисом, которое он съел только за день до появления симптомов.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Annals of Medicine and Surgery, это был "первый случай в литературе", когда пациент страдал пищевым отравлением в половом члене.

Отцу двоих детей назначили местный антибиотик, обычно используемый для лечения глазных инфекций. Врачи также призвали его "как следует" промывать этот участок, а также избегать секса и мастурбации до заживления раны.

Через четыре недели после того, как мужчина получил свой необычный диагноз, он сообщил, что больше не испытывает жжения или дискомфорта, и, к счастью, инфекция не вернулась.

Автор исследования объяснил, что инфекции полового члена обычно появляются после того, как пациент испытывает травмы, что приводит к открытой ране. В девяти случаях из десяти это как-то связано с группой бактерий – стрептококком.

Медики добавили: "В этом случае по всей вероятности, что диарея и рвота, которые загрязнили пенис после полового акта, вероятно, являются источником кожной инфекции".

Напомним, мужчина с самым большим в мире пенисом откровенно рассказал о своей повседневной жизни. Размер его полового органа составляет 36 см.

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