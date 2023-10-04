Мужчинам после 50 лучше избегать этих шести продуктов: и вот почему

Если вы ищете простой и эффективный способ борьбы с процессом старения, следует избегать определенных продуктов после 50 лет. Они связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, увеличением веса и диабетом.

В издании Everyday Health рассказали о том, каких продуктов следует избегать мужчинам после 50 лет и почему.

Как объясняют в клинике Кливленда, один из способов снизить риск заболеваний, чаще встречающихся у мужчин пожилого возраста, таких как болезни сердца, диабет 2 типа и высокое кровяное давление, — это сократить потребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, холестерина., соли и добавленного сахара.

Эксперты рассказали о "худших" продуктах, которые точно следует убрать из своего рациона, и порекомендовали здоровые альтернативы.

Тостовый хлеб и выпечка на завтрак – это калорийная бомба

Забудьте о десерте на завтрак, говорит Лесли Бончи, врач-диетология и владелица консалтинговой компании по вопросам питания Active Eating Advice, базирующейся в Питтсбурге.

Она говорит об выпечке из тостеров, которую она называет "калорийными бомбами". Обычная выпечка для тостеров может иметь 190 калорий или больше, много добавленного сахара и мало белка или клетчатки. И оценка Министерства сельского хозяйства США (USDA) подтверждает это.

"На завтрак важно иметь белок", — добавляет Бончи, чего не хватает большинству тостам. В одном обзоре утверждается, что люди в возрасте более 65 лет в идеале должны потреблять до 100 граммов (г) белка в день или примерно от 25 до 30 г за один прием пищи, отмечая, что целевое значение значительно превышает текущие рекомендации.

Белок играет ключевую роль в предотвращении медленной прогрессирующей потери чистой мышечной массы, которая обычно происходит со старением, а также помогает остановить набор веса, вызывая высвобождение гормонов насыщения, которые усиливают чувство сытости и снижают аппетит.

Кроме того, исследования показали, что завтрак с высоким содержанием белка может улучшить контроль сахара в крови и уровень инсулина после употребления углеводов, таких как белый хлеб, потенциально снижая риск диабета 2 типа со временем. Для лучшего завтрака Национальный институт проблем старения рекомендует выбирать продукты с высоким содержанием питательных веществ, но относительно низкокалорийные и включать несколько групп продуктов. К примеру, хорошим выбором будет одно-два яйца для белка, а также ломтик цельнозернового хлеба и немного ягод.

Жирное мясо на обед вредно для сердца

Избегайте салями, пеперони и болоньи, советует Бончи, поскольку все они содержат много насыщенных жиров. Например, порция твердой салями в 28 грамм может содержать около 106 калорий и почти 9 г жира, большую часть которого составляют насыщенные жиры (согласно Министерству сельского хозяйства США ).

Согласно данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), самая большая проблема насыщенных жиров состоит в том, что они повышают "плохой" холестерин, увеличивая риск сердечных заболеваний. Более того, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ограничить потребление салями и других видов обработанного мяса, поскольку их связывают с другой крупной убийцей – колоректальным раком.

Причина связи не ясна, но это может быть связано с высоким содержанием жира в мясе, консервантами, добавленными во время обработки или комбинацией факторов. Лучше наполните бутерброд куриным мясом. По сравнению с твердой салями, гораздо большая порция – 99 грамм вареной – содержит около 98 калорий и примерно 1,9 г жира, большинство из которых ненасыщены (в соответствии с Министерством сельского хозяйства США ).

Белый шоколад – это просто пустые калории

Белый шоколад – это просто пустые калории / Фото: Pexels

По сравнению со своим кондитерским братом темным шоколадом, белый шоколад почти не приносит пользы для здоровья, говорит Джим Уайт, врач-диетолог, личный тренер и владелец Jim White Nutrition and Fitness Studios в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

На самом деле белый шоколад – это даже не шоколад. "В основном это растительный жир и добавленный сахар", — говорит Уайт. Это объясняет, почему плитка белого шоколада весом 85 грамм содержит около 458 калорий, 27 г жира и 50 г сахара, согласно USDA.

Темный шоколад, с другой стороны, содержит твердые вещества какао, которые могут похвастаться большим количеством полезных антиоксидантов, называемых флаванолами. Они связаны со снижением риска сердечных заболеваний, согласно AHA. Флаванолы также помогают снизить АД, расслабляя кровеносные сосуды и улучшая кровоток, отмечает Гарвардская Школа общественного здоровья Чан. Они также связаны с меньшим риском резистентности к инсулину.

Итак, несмотря на то, что содержание калорий и жира в темном шоколаде похоже на содержание белого шоколада, темный шоколад может быть полезным для вас. Попробуйте насладиться темным шоколадом, но выбирайте темный шоколад с содержанием какао 70% или больше, чтобы получить больше флаванолов.

Стейк насыщен нездоровым жиром

В зависимости от способа приготовления стейк достаточно жирное блюдо. Об этом говорит Дипак Талреджа, доктор медицинских наук, кардиолог из центра кардиологии Sentara в Норфолке, штат Вирджиния.

Фактически, стейк весом всего 113 г без костей может обеспечить 19 г жира, большая часть которого насыщена, отмечает USDA.

Если вам нужна говядина, выбирайте более постные куски мяса.

Протеиновые батончики часто маскируют большое количество сахара

Добавление слова "протеин" может заставить любой батончик звучать как здоровый перекус, но не обманывайтесь: слишком часто протеиновый батончик на самом деле только просто сладостями, наполненными калориями и добавленным сахаром, объясняет Бончи.

Если вы любите белковые батончики за удобство и хотите быть уверенными, что получите полезный перекус, выбирайте батончики с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара (менее 7 г сахара), советует Бончи.

Избегайте творожных продуктов

Избегайте творожных продуктов / Фото: Pexels

На самом деле сырные продукты – это продукты с высокой обработанностью, – говорит Мишель Грейдер, RN, RDN, диетология и медсестра из Нью-Йорка.

Они содержат массу жира и соли, а также много добавок, которые придают им цвет и вкус и продлевают срок хранения. Пищевой ценности действительно не так много.

Поэтому следует расширить свой кругозор и обратить внимание, например, на козьий сыр. Он один из самых полезных вариантов сыра среди всех. В нем содержатся другие жирные кислоты, чем в сырах из коровьего молока, поэтому оно лучше усваивается, особенно у людей с чувствительностью к молочным продуктам, объясняет Грейдер.

Козьй сыр также содержит меньше калорий: около 75 калорий на 28 грамм — меньше, чем в популярных коровьих сырах, согласно USDA. И хотя настоящий сыр обладает высоким содержанием насыщенных жиров, это молочный жир, который, по одному из исследований, не повышает риск сердечных заболеваний благодаря своим уникальным жирным кислотам.

Фактически исследование, в котором приняли участие почти 3000 взрослых в возрасте 65 лет и старше, показало, что высокий уровень жирных кислот в цельномолочных продуктах значительно снижает риск инсульта. Однако врачи все же рекомендуют не есть больше 200 калорий сыра, если вы потребляете 2000 калорий в день.

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