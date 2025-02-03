Мужчине ампутировали все конечности после надувания матраса: что произошло (фото)

Жизнь мужчины перевернулась вверх дном через несколько дней после того, как он получил небольшой порез, надувая старый надувной матрас в своем подвале. В результате ему ампутировали все конечности.

Как говорится в программе DW, Георг Винтерлинг из Германии получил незначительную рану на указательном пальце. И хотя большинство людей не придали бы этому значения, его порез впоследствии инфицировался и превратился в волдырь, и, сначала обеспокоенный травмой, он пошел к врачу, чтобы его проверили.

Двое медиков сказали 40-летнему мужчине, что его инфекция не выглядит слишком серьезно, однако через несколько дней ситуация начала ухудшаться. Ему стало тяжело дышать, а впоследствии его госпитализировали в больницу, где медики обнаружили сепсис, вызванный мышиным пометом на матрасе.

Винтерлинга ввели в состояние искусственной комы. Однако это привело к тому, что его руки и ноги не получали достаточное количество кислорода, и врачам пришлось их ампутировать.

Георг Винтерлинг / Фото: DW

Говоря о своей жизни после ампутации, он сказал: "Я совершенно не знал, что такое сепсис и к чему он может привести. Я только недавно узнал о том, насколько плохим может быть сепсис. В большинстве случаев он приводит к смерти, потому что его не распознают должным образом, и в этом отношении мне очень повезло, что я выжил и сижу здесь".

После операции Георг прошел курс терапии, чтобы научиться ходить на новых протезах, и теперь в значительной степени полагается на помощь жены и детей в повседневной жизни.

Георг Винтерлинг / Фото: DW

Напомним, девочка с диабетом умерла после того, как родители молились о ней вместо того, чтобы дать инсулин. Элизабет Струс умерла в возрасте восьми лет после того, как ей не давали лекарство от диабета в течение шести дней.

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