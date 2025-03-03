Мужчине имплантируют собственный зуб в глаз во время редкой операции

Брент Чэпмэн может стать первым человеком в Канаде, которому проведут экспериментальную операцию для сохранения зрения.

Незрячему канадцу имплантируют собственный зуб в глаза, чтобы вернуть ему зрение.

Об этом пишет Unilad.

Бренту Чепмену проведут операцию "зуб в глазу", которая называется остео-одонто-кератопротезированием (ООКП).

За последние два десятилетия Чепмэн перенес 50 операций, чтобы восстановить зрение, и теперь он надеется, что метод "зуб в глазу" будет единственным, который поможет.

33-летний массажист ослеп на оба глаза из-за редкого аутоиммунного заболевания, известного как синдром Стивенса-Джонсона. Синдром является серьезным кожным заболеванием, которое возникает, когда организм реагирует на определенные лекарства. Но для Чепмена его испытание началось в 13 лет, когда он принял дозу ибупрофена после баскетбольного матча.

Предыдущие операции позволили ему временно восстановить частичное зрение, но оно постоянно исчезало, а теперь он может вернуть его навсегда.

"Когда я получу его обратно, вы знаете, это будет что-то вроде большой радости", — сказал он в интервью Канадской телерадиовещательной корпорации (CBC). "Потом я потеряю его снова, и это будет разбивать мне сердце, и я окунусь в депрессию".

Сначала он колебался, стоит ли попробовать первое в истории Канады лечение, но после разговора с австралийкой, прошедшей такую же процедуру, он был уверен.

"Она была полностью слепой в течение 20 лет, а теперь катается на лыжах", – сказал он.

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Процедура использует свой зуб пациента для создания искусственной роговицы: зуб удаляют, обрезают до прямоугольника, просверливают отверстие и помещают внутрь пластиковую оптическую линзу.

Затем зуб помещают внутрь щеки пациента на три месяца, чтобы он набрался в слой соединительной ткани, которую затем сшивают и помещают внутрь глаза.

Затем глаз готовят, срезая верхний слой поверхности и заменяя его мягким тканевым трансплантатом.

По словам доктора Грега Молони, для Чепмена эта процедура "зуб в щеку" прошла хорошо. Но перед второй операцией по имплантации зуба в глаз ему предстоит пройти обследование, прежде чем он сможет приступить ко второй операции.

После того, как Молони и его команда удалят поврежденную радужную оболочку и хрусталик, а также пришьют зуб в глаз, трансплантат будет зашит над глазом с небольшим отверстием, чтобы Чепмэн мог смотреть через него.

"Зубы содержат дентин, являющийся идеальной тканью для размещения пластиковой линзы без ее отторжения организмом", — сказал Молони в интервью The Daily Scan.

Но есть риски.

"Во время любой хирургической операции на глазах есть вероятность занести инфекцию и потерять зрение", — пояснил Молони для CBC.

Операция предназначена для людей с роговой слепотой передней части глаза, которая может быть вызвана рубцеванием конъюнктивы вследствие аутоиммунных заболеваний, травм или химических ожогов. У этих людей сетчатка и зрительные нервы остаются здоровыми.

До того, как Молони привез эту операцию в Канаду, она имела 94% успеха в 10 странах.

Напомним, у подростка из живота торчали две ноги, ягодицы и половые органы весом почти 15 кг. Врачи удалили паразитического близнеца во время редкой операции.

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