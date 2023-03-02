Мужчине ошибочно ампутировали пенис, чтобы спасти от рака

После проведённой ампутации дополнительные исследования не обнаружили у пациента опухоли. Мужчина на самом деле страдал от сифилиса.

Врач в Италии ампутировал мужчине половой орган, чтобы спасти его от рака, но у него была не эта болезнь, а сифилис, как позже показали анализы. Теперь 64-летний прооперированный мужчина подал в суд.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere di Arezzo.

Еще в 2018 году мужчина обратился в больницу Сан-Донато в Ареццо, сообщив о проблемах со здоровьем. После проведенных анализов врач пришел к выводу, что у пациента опухолевая патология полового члена, и решил, что мужчине необходимо сделать операцию по ампутации органа.

После гистопатологического исследования, проведённого после операции, оказалось, что у мужчины не рак, а сифилис.

Теперь прооперированный жалуется на постоянную потерю трудоспособности, поскольку не может вступать в половое сношение и нормально мочиться, и требует компенсировать ему моральный ущерб.

Напомним, бразильский политик Клейтон Занатта после операции по удалению опухоли из кишечника пожаловался на боль. Повторное обследование выявило в желудке пациента забытые хирургом ножницы.

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