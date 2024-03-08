Мужчине пришили донорские женские руки – фото

Он потерял конечности, попав под поезд, в октябре в 2020 году.

Мужчина, потерявший обе руки в результате железнодорожной аварии, получил две новые конечности от женщины-донора.

Об этом пишет Daily Star.

Радж Кумар, 45-летний бывший художник из Индии, попал под поезд, когда ехал на велосипеде в октябре в 2020 году. Мужчина чудом выжил, но остался без рук.

Во время новаторской операции ему помогла Мина Мехта, бывшая школьная администраторша, записавшаяся на донорство органов. Недавно женщина умерла.

Мужчина получил донорские женские руки / Фото: Sir Ganga Ram Hospital

Январская операция длилась 12 часов, и в ней участвовало несколько хирургов, подсоединявших каждую артерию, мышцу, сухожилие и нерв. Доктор Махеш Мангал, заведующий отделением пластической и косметической хирургии больницы имени сэра Ганги Рама, сказал: "Мы искали потенциальных кандидатов: "Когда мы искали потенциальных кандидатов на пересадку руки, Кумар был в нашем списке ожидания".

Мужчина получил донорские женские руки / Фото: Sir Ganga Ram Hospital

Радж покинул больницу 7 марта, и ему придется принимать иммунодепрессанты и лекарства против отторжения до конца жизни.

Доктор Махеш объяснил, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Радж снова сможет полностью почувствовать свои руки, поскольку нервам нужно время, чтобы восстановить связь.

Мужчина получил донорские женские руки / Фото: Sir Ganga Ram Hospital

Он сказал: "Он начал двигать локтем, но движения кисти и запястья займут некоторое время. Ему также понадобится некоторое время, по меньшей мере, шесть-семь месяцев, чтобы начать испытывать такие ощущения, как боль, тепло и т.д. Ему придется принимать меры предосторожности, чтобы не касаться чего-то слишком горячего или слишком холодного. Через некоторое время на его руках даже вырастут волосы, несмотря на то, что у него женские руки".

Напомним, руки и ноги учительницы мумифицировались после заражения, которое, по ее мнению, было просто простудой. Все началось почти год назад.

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